Este martes se confirmó que Javier Parraguez, uno de los jugadores más queridos de Colo Colo, deja el club para dar el salto al extranjero.

El delantero chileno, quien marcó goles clave en el Cacique, jugará en el Sport Recife de la segunda división de Brasil en 2022.

Y antes de marcharse fue despedido por el club en redes sociales: "Parragol, Parragol, dale Parragol. Gracias por los goles inolvidables y por estar siempre, en las buenas y en las malas. Extrañaremos este torneo tu alegría, garra y corazón ¡Mucho éxito en el nuevo desafío, Parra! ¡Nos vemos pronto!".

Asimismo, Parragol participó de una última actividad junto a Óscar Opazo en el denominado Karaoke Popular, que consiste en que dos jugadores se adivinen la canción que tararean mutuamente.

Parraguez fue el gran ganador de esta desafío, adivinando más canciones del Torta, quien tuvo complicaciones para descifrar el tarareo del Búfalo.

“Hoy me toca despedirme de esta gran institución, a la cual soñé llegar desde muy pequeño. Desde el momento que mi madre me llevó por primera vez al Estadio Monumental a ver a su gran Colo Colo. Fue en ese día, siendo tan sólo un niño, que me di cuenta lo grande y hermoso que era es este gran club e institución, forjando el sentimiento garrero desde la tribuna”, dijo Parraguez este martes en sus redes sociales.