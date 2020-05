Tremenda anécdota: De Luca hizo el ridículo por culpa de Borghi cuando estaban en Japón con Colo Colo

Gustavo De Luca recordó una tremenda anécdota, o mejor dicho, un chascarro que sufrió por culpa del bromista Claudio Borghi. El Bichi se aprovechó del pánico cuando ambos se encontraban con Colo Colo en Japón.

En esa oportunidad, el Cacique viajó al país asiático para disputar la Recopa Sudamericana de 1992 ante Cruzeiro, trofeo que finalmente levantó el equipo chileno al imponerse por penales.

“La anécdota buena es con (Claudio) Borghi, un compañero y tipo genial. Ojalá hubiese jugado más tiempo con él. El gol que le hago a Newell’s en Copa Libertadores… él no tenía zurda, por eso usaba la rabona que estaba tan aceitada. Es un centro de él, era un asistidor espectacular”, recuerda De Luca en La Redgoleta de Redgol.

Y va a la anécdota: “en Japón cuando nos estábamos anunciando en el hotel y hay que llenar el nombre, apellido y esas cosas, me jugó una mala pasada. Yo lo seguía y según lo que él ponía escribía yo, porque no se entendía nada”.

Remata que “cuando llega a la parte donde se firmaba, me dice ‘hay que poner el signo’. Entonces en vez de poner mi firma puse ‘acuario’. Me lo dijo tan convencido… Me la hizo bien”.