Ex jugador de la U y tío de Jordhy Thompson: "Es grave, pero como familia lo vamos a apoyar"

Christian Thompson, ex jugador de Universidad de Chile y tío del joven canterano de Colo Colo, reconoció que la agresión de su sobrino a la ex pareja son situaciones que no deben pasar, pero más allá de la crítica lo apoyarán a salir adelante.