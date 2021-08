Colo Colo salía a la cancha del Santa Laura para enfrentar a Unión Española con la presión del triunfo de Unión La Calera, elenco que derrotó por 2-1 de visita a Deportes La Serena y, con ello, aumentó su ventaja en la cima de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional. Y, para la ocasión, Gustavo Quinteros presentó cambios en la formación, con Joan Cruz desde el inicio y la dupla de César Fuentes con Vicente Pizarro en el mediocampo para reemplazar a Leonardo Gil, quien fue reservado por una molestia muscular y para evitar algún problema mayor.

El primer tiempo se dio con todo en Plaza Chacabuco, con Colo Colo llegando en innumerables ocasiones con Gabriel Costa, Marcos Bolados e Iván Morales como protagonistas, quienes intentaron de todas formas batir a Diego Sánchez pero el Mono respondió a la altura y, cuando no pudo hacerlo, los delanteros del Cacique desviaron provocando los retos de su rival. Por su parte, Unión Española tuvo las suyas y hasta le cobraron un penal, pero el árbitro, Gustavo Ahumada, anuló el cobro tras revisar que Maximiliano Falcón no había impactado a Cristián Palacios. El mismo Chorri sacó un tremendo remate cuando se iba la primera etapa y le erró al arco cuando Brayan Cortés no tenía nada que hacer.

Colo Colo y Unión Española animaron un gran partido en Santa Laura. | Foto: Agencia Uno

En el segundo tiempo, Colo Colo golpeó rápidamente con un cabezazo de Maximiliano Falcón tras un córner que abrió la cuenta y que, a la postre, sería el único tanto del partido. Luego, Unión Española comenzaría a empujar y tuvo alguna opción, siendo la más clara una conversión de Cristián Palacios anulada por offside y un achique de Brayan Cortés cuando el encuentro ya se iba.

Tabla de Posiciones



Colo Colo y Unión Española quedan así en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional tras el resultado de su partido en el estadio Santa Laura:

POS EQUIPO PJ PTS 1 UNIÓN LA CALERA U. LA CALERA 15 31 2 COLO COLO COLO COLO 15 30 3 AUDAX ITALIANO AUDAX 15 27 4 UNIVERSIDAD CATÓLICA UNIV CATÓLICA 14 25 5 UNIVERSIDAD DE CHILE U. DE CHILE 14 25 6 DEPORTIVO ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA 15 23 7 EVERTON EVERTON 14 23 8 UNIÓN ESPAÑOLA UNIÓN ESPAÑOLA 15 21 9 LA SERENA LA SERENA 15 20 10 ÑUBLENSE ÑUBLENSE 15 20 11 O'HIGGINS O'HIGGINS 16 19 12 PALESTINO PALESTINO 14 17 13 COBRESAL COBRESAL 14 16 14 MELIPILLA MELIPILLA 14 16 15 HUACHIPATO HUACHIPATO 14 13 16 CURICÓ UNIDO CURICÓ UNIDO 14 10 17 SANTIAGO WANDERERS WANDERERS 15 1

Próximo partido de Colo Colo y Unión Española



Colo Colo y Unión Española volverán a jugar este miéroles a las 17:00 horas por el partido de ida de semifinales de la Copa Chile. Y en el Campeonato Nacional regresarán ante Antofagasta de local y Cobresal de visita, respectivamente. Así se jugará la fecha 17:

SANTIAGO WANDERERS Wanderers LA SERENA La Serena ÑUBLENSE Ñublense PALESTINO Palestino COLO COLO Colo Colo DEPORTIVO ANTOFAGASTA Antofagasta CURICÓ UNIDO Curicó Unido AUDAX ITALIANO Audax COBRESAL Cobresal UNIÓN ESPAÑOLA Unión Española MELIPILLA Melipilla HUACHIPATO Huachipato UNIÓN LA CALERA U. La Calera UNIVERSIDAD DE CHILE U. de Chile UNIVERSIDAD CATÓLICA Univ Católica EVERTON Everton

Zona Horaria: Chile