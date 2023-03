El ex jugador, que supo defender tanto la camiseta del Cacique como la de la Universidad de Chile, ve a los albos como los favoritos este domingo. “Me parece que la U no tiene el potencial para poder ganarle a Colo Colo”, afirmó.

Ya no queda nada para que el Superclásico 193 entre Colo Colo y Universidad de Chile sea una realidad. Los albos recibirán a la U este domingo 12 de marzo en el Estadio Monumental, recinto donde acumulan más de 20 años de invicto en esta clase de partidos.

Por lo mismo y pese al buen presente de los universitarios en esta pasada, hay quienes siguen viendo a Colo Colo como el gran favorito en este derbi, sobre todo considerando que son el campeón vigente del fútbol chileno.

En este grupo se encuentra Fabián Estay, quien en conversación con RedGol afirmó que “creo que Colo Colo sigue siendo el favorito y mantendrá esa racha de más de 20 años de invicto en el Monumental. A pesar de que la U vive un gran momento en el torneo local, no hay que olvidarse que Colo Colo es el campeón vigente del torneo y me parece que se hará respetar en su casa”.

“Ambos equipos llegan en un nivel similar a este partido, pero me parece que la presión a la U le puede jugar en contra. Me parece que no tiene el potencial apara poder ganarle a Colo Colo”, agregó el ex jugador radicado en México.

Para concluir, Fabi lanzó que “la realidad es que la U está mucho mejor que el año pasado, pero no creo que tenga una estructura sólida que pueda soportar el campeonato. Necesidad tienen los dos al ser equipos grandes, donde tienen obligaciones diferentes, pero motivaciones iguales de ganar”.

Albos y Azules se enfrentarán mañana domingo 12 de marzo a partir las 18:00 horas en el Estadio Monumental y tú podrás seguir todas las alternativas en RedGol, así como en nuestras redes sociales y app.