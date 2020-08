Salvador Cabañas revela las ganas que tuvo de jugar en Colo Colo: "Habían propuestas y me hubiese gustado"

Salvador Cabañas fue una de las grandes figuras de Audax Italiano entre el 2001-2003. Sus buenas actuaciones hicieron que partiera al fútbol de México, donde terminó jugando en el América.

Sin embargo, antes de partir a tierras aztecas, el paraguayo despertó el interés de clubes grandes como Colo Colo. En conversación con "Conversando en Casa", reveló lo cerca que estuvo.

"En ese tiempo supuestamente había interés de Colo Colo, cuando jugaba en Chile. Aparte, en un partido que le marqué goles, me dijeron que habían propuestas de equipos grandes y que Colo Colo era uno de ellos. Me hubiese gustado jugar en Colo Colo, es un equipo grande y uno lo que pretende es demostrar donde uno esté para pasar a un equipo grande", expresó.

Salvador Cabañas y su homenaje en Audax Italiano

Además agregó que, "en ese tiempo conversaron con el equipo en que yo estaba (Audax Italiano), que me querían y les preguntaron cuánto costaba. Después de eso yo no supe más qué pasó, si llegaron a acuerdo o no".

Para finalizar habló del cariño especial que le tiene al país. "Chile es mi segundo país, como siempre lo he dicho. Ahí me dieron la oportunidad de salir de Paraguay. Siempre voy a estar agradecido del fútbol chileno, porque me regaló crecer en el fútbol y también fue donde nació mi primer hijo Santiago", sentenció.