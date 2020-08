Guarello y Danilo Díaz refutan a Juan Carlos Gaete: "Tengo otra versión, lo buscaron hasta en el Parque O'Higgins"

Juan Cristóbal Guarello y Danilo Díaz comentaron las declaraciones de Juan Carlos Gaete, el joven mediocampista de Cobresal que en diciembre de 2018 se convirtió en refuerzo de Colo Colo y días después salió con polémica de La Ruca.

“Decidí no quedarme porque no estaba de acuerdo con la plata, él (el representante Cristián Ogalde) me vendió otra historia”, dijo Gaete en un live con el relator del CDF, Patricio Vergara.

En Radio ADN, Danilo Díaz sostuvo que “tengo otra versión, con testigos. Esto fue el año pasado, estalla el 5 de enero. Dicen que los dirigentes de Colo Colo y el cuerpo técnico encabezado por Mario Salas, le cuadruplicaban el sueldo que ganaba en Cobresal”.

Agrega: “él venía de Santa Cruz, y de ahí llegó a Cobresal con un buen segundo semestre, especialmente en la liguilla y el ascenso. Pero no era un jugador que hubiese actuado en Primera División y llega a Colo Colo como una apuesta: 4 millones de pesos mensuales, y se iría reajustando en un millón por año, más los premios”.

Complementan que “tenía 21, pero a los 21 años eres padre de familia y tienes derecho a voto. Tienes que saber lo que estabas firmando”.

Gaete y su breve paso por Colo Colo.

Incluso Díaz entrega aún más detalles: “Gaete desaparece, la gente que fue testigo me dice que nunca ocurrió esto (que cuenta), él estuvo siempre de acuerdo y después se niega a ir a jugar, quiere volver a Cobresal. Lo va a buscar el representante en la mañana a la casa con la madre y un primo, no sabían dónde estaba. Hacen el trayecto hacia el Monumental porque pensaron que podía haber tenido un accidente, lo terminan buscando en el Parque O’Higgins. Aparece como a las 5 de la tarde y allí el psicólogo de Colo Colo y Mario Salas le preguntan qué había pasado. Y no quería y no quería”.

Ahí toma la palabra Guarello: “yo creo que Colo Colo abrumó a Gaete, ahora tiene un par de años más y un poquito más de experiencia. En verdad querer volver a Cobresal de Colo Colo, por un cuarto de la plata que vas a ganar, no tiene ningún sentido”.

Sentencia que “Colo Colo lo abrumó. A Gaete lo abrumó llegar al monumental, ver los jugadores que había, las tallas, que sí las recibió… El salto de calidad y exigencia fue demasiado grande”.