Rodrigo Sepúlveda en llamas por la salida de Esteban Paredes: "Basurearon al último ídolo del club"

La tranquilidad que llegó a Colo Colo luego del triunfo ante Universidad de Concepción que dejó atrás un año traumático donde estuvo peleando la posibilidad de descender, se vio opocado por el anuncio de la partida de Esteban Paredes.

Fue el propio Anibal Mosa el que le comunicó la noticia al goleador histórico del fútbol chileno desatando una ola de críticas de los hinchas albos y uno que se unió a esto fue el periodista de Mega, Rodrigo Sepúlveda.

"Quiero hacer una reflexión. Le decían el Tanque, lo aplaudían, lo ovacionaban, le decían el ídolo, ¿o no se acuerda señor que usted lo trataba así?, ¿o no se acuerda que su intensión era mantenerlo en el club hasta siempre y que era la gran figura de Colo Colo? Pero hoy día qué hacen, le cierran las puertas en la cara y basurearon al último ídolo del club", disparó el Sepu.

Para el comentarista, el único que tenía que decidir la salida de Esteban Paredes, era el propio Paredes.

"¿Saben cuándo se tuvo que ir paredes? Cuando el quisiera y no por tener 40 años ustedes lo agarran, le pegan una patada y lo sacan del club. Eso es no entender nada, eso no es respetar la experiencia y todo lo que hizo por el club. Lo idolatraron y hoy lo basurean", afirmó.

Para el final, no se quedó corto en calificaciones, asegurando que "eso es una ordinariez y un rasquerío. Despedirlo por teléfono y mandarle un finiquito a Esteban Paredes, quien se tendría que haber despedido en el estadio y en un año más, jugando o no, pero con la camiseta de su vida. Una vergüenza la de ByN".