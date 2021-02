Miguel Ramírez lamenta la partida de Esteban Paredes de Colo Colo: "Se merece una despedida a estadio lleno"

Colo Colo se pudo quedar en Primera División, luego de sufrir durante toda la temporada, y consumada su permanencia, en Blanco y Negro tomaron la decisión de limpiar el plantel, y se tuvieron que ir varios históricos.

Entre las partidas que más duele en el cuadro albo es la de Esteban Paredes, quien deja el club a sus 40 años, pese a que su intención era renovar por una campaña más, para intentar romper el récord de Carlos Caszely como el máximo goleadore la institución.

La salida del zurdo golpeó al mundo colocolino, y varios han opinado de ello, es por este motivo que RedGol le consultó su punto de vista a Miguel Ramírez, ex capitán del Cacique y campeón de la Copa Libertadores de 1991, quien dio a conocer su mirada.

"Bueno este es el fútbol, el fútbol es así, lamentablemente hay momentos en los que uno toma la determinación de dejar la actividad, y hay momentos en que te obligan a tomarla. Siento que Esteban esperando batir los récords que el esperaba romper en cuanto a la cantidad de goles convertidos, pero fue más fuerte el proyecto que viene para Colo Colo, que es bajar la edad de la planilla, y Esteban lamentablemente no entra en ese grupo de jugadores que va a liderar al equipo en 2021, pero indudablemente que los ídolos de las instituciones se tienen que despedir en su mejor momento, y Esteban lamentablemente estaba jugando poco, porque las lesiones no se lo permitían, él hizo un gran sacrificio para estar presente en la última parte del torneo y no lo pudo lograr", fue lo primero que señaló Cheíto.

Miguel Ramírez habló de Colo Colo - AgenciaUno

"Es de los ídolos que están quedando, creo que puede seguir jugando en otro lugar, pero su cuerpo es en definitiva el que va a tomar la determinación y Esteban lo tiene que pensar fríamente, porque es mejor retirarse cuando uno se siente bien y está en su plenitud", agregó.

Partido de despedida



El ex entrenador de Santiago Wanderers espera que Paredes tenga una masiva despedida, y que le hagan un partido de homenaje cuando el público pueda volver a los estadios, porque bajo su punto de vista, el artillero se merece jugar un último partido en Macul a estadio lleno.

"Seguramente le harán alguna despedida, es de esperar que sea en el momento en que la gente pueda volver al estadio, que pueda volver a llenar el estadio Monumental, porque Esteban se lo merece, por todo lo que le entregó a la institución", enfatizó.