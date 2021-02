Esteban Paredes se desahoga y descarga su dolor con Mosa tras salir de Colo Colo: “Es el pago de Chile”

Esteban Paredes sacó el habla y con todo tras su salida de Colo Colo. En diálogo con Meganoticias, el ídolo albo se desahogó sin filtro y cargó contra medio mundo, aún dolido por no poder cumplir su sueño de retirarse como futbolista en el estadio Monumental.

“Esto viene de hace mucho tiempo, con la llegada de Mario Salas, cuando sacan a Agustín Orión, después sacan a Pajarito Valdés, después al Mago (Valdivia) y así sucesivamente. Ahí empieza a decaer Colo Colo por muchos factores. El año pasado con todo lo que pasó con el estallido social, la pandemia, nos mandan al seguro de cesantía, hay intercambio de palabras en el plantel muy fuertes, que casi se llega a los puños. Eso nos llevó a pelear el descenso. Después hubo cambio de técnico, sacaron al profe Gualberto Jara, llegó el profe Gustavo Quinteros y no se encontró nunca una fórmula para salir. Afortunadamente, en el último partido se sacó el máximo con esa genialidad de Pablo Solari”, partió diciendo.

“Apenado, triste, pero no me queda más que darle las gracias a mucha gente. Primero a mi familia, que me apoyó en todo momento en estos 11 años en Colo Colo. A la institución, que es Colo Colo, que me entregó mucho, fue mutuo. Pudimos lograr hartas cosas lindas. A los trabajadores, a toda la gente linda, humilde, que se esfuerza día a día para que estemos bien los jugadores. A los cancheros, utileros, que sufren cada momento con nosotros. Administración también, que es gente excepcional. Despidieron a harta gente y eso duele también, uno deja cariño, momentos felices”, abundó.

Sobre el momento en que se fue, relató que “la alegría de salvar la categoría me duró menos de 12 horas. Al día siguiente me llama Aníbal Mosa por teléfono. Había estado con él el día anterior dándonos un abrazo, la mano y me llama al otro día. Manda al coordinador, Víctor Vidal, que tenía que estar a las 12 en el club. Le digo que estaba fuera de Santiago. Al rato me llama Aníbal Mosa y me dice ‘Esteban, te estaba esperando acá en la oficina, se acaba de ir Julio Barroso’. Le dije que no estaba en Santiago. ‘Ah bueno, ya que no estás en Santiago te lo digo por teléfono: el directorio decidió no renovarle a nueve jugadores y entre ellos estás tú, te lo tengo que decir por esta vía, por teléfono’. Ahí quedo paralizado y le digo que no es preocupe. También me ofrece que yo sea embajador, más adelante director deportivo, pero yo quería jugar hasta fin de año. La vida sigue”.

“Conversamos antes y me había dicho que lo que yo decidiera iba a tener las puertas abiertas. Me sorprendió, me dolió, no fue la forma adecuada de decírmelo. Me hubiera quedado sin jugar, él sabe lo que siento por Colo Colo, lo que me he entregado. De hecho jugaba súper poco y nunca hice ningún problema. Entrené siempre, nunca una mala cara, siempre apoyando. ¿Quién me sacó? No sé. Me dicen que fue unánime, que todo el directorio votó en contra. Y yo le digo ‘usted siempre tuvo cinco votos’, ¿por qué ahora no los tiene? Pero ya es pasado, hay que mirar al futuro”, complementó.

Asimismo, recalcó que “también me pregunto y no lo entiendo. Es el pago de Chile. Hay que pensar que Blanco y Negro es una empresa y el Club Social está alineado con ellos. Es una mala forma de despedir a los ídolos, como lo llaman ellos. No fue la forma adecuada”.

¿Volverá al Monumental? “Sueño con un partido de despedida, pero no sé qué irá a pasar. Sólo el tiempo lo dirá. Si no vuelvo como jugador, esperemos que pueda volver en otra área. El tiempo lo dirá, le debo mucho a la institución, infinitas gracias por todo. La vida sigue. Ya pasó, siento dolor porque dejé a mucha gente linda que trabaja ahí. Quería terminar ahí, es mi pasión, acá siempre tendrán a un hincha más desde donde esté y gracias totales. Gracias totales”, puntuaizó.

Finalmente, reiteró que “voy a jugar, como dije. De aquí al viernes habrá sorpresas. ¿Santiago? No sé, no puedo adelantar nada. Todavía queda Paredes, uno se reencanta. Miramos a Valdés con 40 años, Chupete que firmó un año más. Hay que seguir luchando y entrenando día a día para mantener al futbolista”.