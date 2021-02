Esteban Paredes se expresa por primera vez tras salir de Colo Colo y se emociona: “No me puedo ir sin agradecer”

Esteban Paredes terminó su historia como jugador de fútbol con Colo Colo. Y casi una semana después, tras pasar algunos días de descanso en la región de Atacama, el ídolo albo decidió expresarse con emoción a través de sus redes sociales.

“Hoy me toca despedirme, pero no me puedo ir sin antes agradecer a cada una de las personas que hizo mi historia en Colo Colo, el equipo de mis amores desde mi niñez. Para empezar, agradecer a mi familia por siempre estar. En cada situación y momento que me tocó vivir, fueron los primeros en apoyar. En las buenas y en las malas. Agradecer también a todos los trabajadores del club y, en especial, a los utileros de los que recibí el cariño durante estos lindos 11 años”, manifestó Visogol vía Instagram.

“No puede quedar afuera la hinchada, la más grande de todas, con la que festejamos 198 goles juntos, agradecido de haberlos podido representar como capitán dentro de la cancha. Fueron los mejores años de mi carrera por lo que significó vestir la camiseta de Colo Colo”, profundizó.

Finalmente, el ídolo albo recalcó que “agradezco a toda la familia alba de corazón, por abrirme las puertas, valorarme y hacerme sentir tan importante. Gracias de corazón a todos los colocolinos y colocolinas. ¡Gracias totales!”.

Esteban Paredes dice adiós a Colo Colo siendo el máximo goleador histórico de torneos de Primera División y el segundo máximo artillero de todos los tiempos del Cacique, siendo superado sólo por Carlos Caszely y Francisco Chamaco Valdés.

El futuro de Paredes aún no se sabe. Por ahora, sus últimas declaraciones fueron tras salvar la categoría con Colo Colo, donde apuntó que quiere retirarse a fines de 2021 “sí o sí”. ¿Opciones? “Su” San Antonio Unido y Coquimbo Unido aparecen como alternativas, aunque su natal Santiago Morning también pone el ojo.