A diferencia de lo que aconteció en 2020 y 2021, pareciera que el paladar del hincha de Colo Colo se ha puesto más exquisito con Gustavo Quinteros en 2022. Por eso aparecieron las críticas contra el entrenador albo después de los empates consecutivos con Deportes La Serena y Audax Italiano.

Una situación que tomó con pinzas el conductor de RedGol en La Clave, Rodrigo Herrera, basado en la desafortunada condición física del centrodelantero titular del Cacique, Juan Martín Lucero, quien "cumplió tres días sin entrenar" y tiene un pie y medio fuera del duelo de este domingo ante Huachipato en Talcahuano, por la cuarta fecha del Campeonato Nacional.

"Lamentablemente, el argentino sufre una rotura de placa plantar, ese huequito cóncavo en la planta del pie. Lo están cuidando y piensan en el Superclásico (6 de marzo). Podría jugar con un vendaje, con una órtesis, una plataforma de goma que le impida el contacto con el zapato y con el piso", detalló el comunicador.

Sin embargo, todo indica que el ariete argentino quedará fuera y que su lugar será ocupado por Christian Santos, quien no ha dado resultado desde su llegada al Cacique y suma solamente siete partidos, sin registro de goles.

"Esta debe ser la última y la gran oportunidad de Santos, porque no ha tenido ocasión de ser titular y ha jugado muy pocos minutos. Y malos. Pero ahora es cuándo, ahora sabremos cuantos pares son tres moscas", advirtió Herrera.

¿Hora de cambios para Gustavo Quinteros?



Rodrigo Herrera pone a prueba a Gustavo Quinteros a la hora de resolver la ausencia del centrodelantero. Y cree que hay que tomar decisiones: "No me parece descabellado, si se prolonga el malestar de Lucero y si Santos no funciona, comenzar a usar alternativas".

El periodista deportivo subraya la exigencia para el DT, "sobre todo en un momento en que Colo Colo necesita ensayar. Lo del Cacique no pasa solamente por un tema de desgaste, si no que también existe la responsabilidad de Quinteros de contar con alternativas cuando el juego no resulta como él tiene planificado".

En ese sentido, Herrera cree que el entrenador albo "ha demostrado, particularmente en los últimos dos partidos, una falta de reacción y errores importantes. Comienzan a aflorar cosas que no habíamos visto antes, críticas un poquito más profundas al trabajo de Quinteros".

Colo Colo se enfrentará este domingo al mediodía con Huachipato en Talcahuano, duelo clave para recotar los cuatro puntos de diferencia en la tabla de posiciones con el líder y vigente tetracampeón, Universidad Católica.