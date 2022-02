Gustavo Quinteros le bajó el perfil al penal desperdiciado por Gabriel Costa en el empate de Colo Colo frente a Audax Italiano en la última fecha. Los albos se preparan para visitar a Huachipato por la cuarta fecha del Campeonato Nacional y el DT ya no le da más vueltas.

Colo Colo se había puesto en ventaja ante los floridanos con penal de Juan Martín Lucero, pero Costa “le robó” el nuevo disparo desde los doce pasos al argentino y falló.

“Hay designación y le damos confianza al jugador que en ese momento se sienta bien para patearlo. No somos estrictos en esa materia. En caso de que no se convierta, todo bien. Y en caso de que no, seguir apoyando. Son situaciones de partido que los jugadores deben estar precisos y tranquilos. Vamos a mejorar al frente del arco”, dijo Quinteros.

Por otro lado, el DT abordó la sexta posición del Cacique en la tabla con 5 puntos tras dos empates y un triunfo. Para Quinteros no es un tema todavía las unidades dejadas en el camino.

“Dependemos de nosotros porque tenemos que jugar con los de arriba. La idea es aprovechar esas oportunidades. Hay que estar siempre ahí, con la posibilidad de poder pasar a los que estar arriba cuando los enfrentemos”, expuso el DT.

Gustavo Quinteros sentenció que “tenemos que sumar de a tres para que no se escapen. Pero estamos tranquilos sabiendo que queda mucho torneo y puntos por disputar”.