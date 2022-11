El talentoso mediapunta de 19 años y mundialista infantil, Joan Cruz, quedará con el pase en su poder al término del presente año. La renovación automática no se pudo ejecutar porque el jugador no alcanzó a sumar citaciones en el 30 por ciento de los partidos oficiales de la temporada en el elenco de Gustavo Quinteros.

Como en la teleserie "Los Ricos También Lloran", a Colo Colo le toca sufrir con un problema que revela un insólito descuido interno. El protagonista es Joan Cruz, canterano albo que quedará con el pase en su poder a fines de diciembre, ya que no cumplió los requisitos para activar la renovación automática de su contrato con el Cacique.

La información llegó en el reporte de Cristián Alvarado para Deportes en Agricultura. El reportero melipillano encendió todas las alarmas en Macul al revelar la situación del mediapunta de 19 años, que fue mundialista Sub 17 y seguramente estará en el Sudamericano Sub 20 con la selección chilena, en enero de 2023.

"Joan Cruz no es jugador de Colo Colo"



"En estos momentos, el jugador está sin club. No es jugador de Colo Colo", advirtió el experimentado Tomate Alvarado, antes de explicar el zafarrancho en profundidad. "Al igual que Daniel Gutiérrez, Joan Cruz tenía contrato vigente hasta ahora, que se renovaba automáticamente por una temporada más, con una mejora en el sueldo", precisó.

Sin embargo, a Cruz le faltaron requisitos para prolongar el vínculo. "Daniel Gutiérrez renovó automáticamente porque cumplió un mínimo de partidos citado, un 30 por ciento. Joan Cruz no los cumplió, no alcanzaba a estar en el 27 por ciento de las citaciones y ante ese escenario, el jugador no renueva automáticamente", sentenció Alvarado.

Por esta razón, aunque un poco tarde, la dirigencia de Blanco y Negro se arremangó y comenzó a trabajar para seducir al joven valor, para que acceda a una renovación y no se vaya del club sin dejar un rédito, en especial si en dos meses más tendrá la tribuna del Sudamericano de Colombia para valorizarse en el mercado.

¿Por qué se produjo la omisión que permitió que Joan Cruz quede con el pase en su poder? De acuerdo a lo que se informa desde Pedrero, todo se debe a que se contabilizaron las citaciones, es decir, la cantidad de veces en que el jugador hizo la concentración con el plantel, pero no las veces en que fue incluido en la planilla oficial.

Entre una lista y otra, siempre ha dos jugadores descartados, condición que explica la disparidad entre la cuenta que habían sacado en Colo Colo y la del entorno del jugador, que hoy ve con buenos ojos la posibilidad de negociar con el pase en su poder y acceder a una oferta económica en completa libertad de acción.

Por esto se entiende que el director deportivo del Cacique, José Daniel Morón, dijera esta semana en radio ADN que no habría lío para renovar al canterano. "No deberíamos tener problema. Si no (acepta), por la cláusula de minutos cumplidos se estira por un año más", explicó el campeón de América.