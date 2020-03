Representante de Scolari se "aprovecha" y ofrece hasta a Dunga para Colo Colo

☹️CHILE CAE 1-0 CON SUECIA☹️ Tomás Barrios perdio con Mikael Ymer por 6-2 y 6-3 y el primer punto de la serie es para los suecos. Ahora jugará Tabilo. ���� ¡Vamos Chile! ����

A post shared by REDG⚽️L (@redgol) on Mar 6, 2020 at 9:43am PST