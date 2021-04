Representante de Favio Cabral y su inminente arribo a Colo Colo: "Está entusiasmado por lo que significa el club"

El libro de pases del fútbol chileno se cerró, pero en Colo Colo siguen trabajando para asegurar los últimos nombres para el plantel. Y uno de los que está practicamente listo es Favio Cabral, el delantero de Talleres por el que tanto tiempo han insistido los albos.

El joven artillero argentino finalmente llegó a acuerdo y solo restan detalles para que firme su contrato con el cacique. Con el mercado cerrado, todavía está la opción de sumar jugadores juveniles, estrategia que pueden hacer valer hasta este domingo.

Guillermo Fechenbach, representante de Cabral, conversó con Al Aire Libre en Cooperativa y dio detalles de las negociaciones con Colo Colo. "Hay un principio de acuerdo verbal, con lo que pretendía en un principio Talleres. Nos restan unas cosas inherentes al contrato del jugador, pero entendemos que todo está encaminado".

Cabral ya prepara su llegada a Colo Colo. Foto: Archivo

Según el agente del jugador, la llegada al cacique "es una opción que se había presentado hace tiempo, que uno entiende que los tiempos del fútbol no siempre son rápidos, pero desde un primer momento Favio está entusiasmado por lo que significa el club y por la presencia de personas como Walter Lemma y Pablo Solari, a quienes él conoce y les tiene mucho cariño".

Aún las cosas no están cerradas con Cabral, pero Fechenbach avisa que solo resta "terminar de afinar algunos detalles del contrato, sobre algunos puntos que todavía tenemos que charlar con Colo Colo, pero entiendo, por lo que me han dicho, que el acuerdo entre clubes ya está y después tendremos que montar el operativo para que el jugador llegue a Chile, que entiendo no es sencillo por las restricciones que existen".

Finalmente recalcó que el delantero puede llegar al club hasta el día domingo. "Chile cerró el libro de pases hoy (jueves), el CMF cierra el domingo y al ser Favio juvenil pueden inscribirlo hasta ese momento. Tenemos unas 72 horas para trabajar, entiendo que en esa lapso debería finalizarse el tema de la documentación".

Con esto, Gustavo Quinteros tiene al defensor y el artillero por el que tanto insistió en el inicio del Campeonato Nacional. Ahora le queda al DT cumplir su palabra, que era tener plantel para pelear el título del fútbol chileno.