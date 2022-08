Gabriel Costa estuvo lejísimo de tener su mejor partido en Colo Colo, que otra vez fracasó en su intento de superar a Ñublense, algo que no ha podido conseguir con Gustavo Quinteros en la dirección técnica. Corría el minuto 74' del duelo que el Cacique igualó 1-1 ante los chillanejos por la vuelta de los octavos de final en la Copa Chile.

Una salida de Gabriel Suazo encontró solo a Basilio, quien quiso jugar de primera para Cristián Zavala. Eso sí, el volante de la selección de Perú no hizo más que enviar ese pase fuera de la cancha. Esa equivocación del uruguayo nacionalizado peruano desató una rechifla de los casi 10 mil hinchas presentes en el estadio Monumental.

Y el "14" le hizo la seña de que ese balón debió haber ido hacia adelante, toda vez que el rapidísimo ex jugador de Deportes Melipilla iba en carrera hacia la portería de los Diablos Rojos. El DT de los albos mantuvo en cancha todo el partido a Gabriel Costa, quien termina su contrato a fines de diciembre con el cuadro popular.

"Es un jugador que a veces tiene bajones futbolísticos, pero hay que recuperarlo porque siempre vuelve mucho mejor", afirmó Quinteros en torno al desempeño mostrado por el oriundo de San Carlos, quien llegó a Chile desde el Sporting Cristal de Perú pedido expresamente por Mario Salas. Eso sí, si Quinteros se queda en Macul, no sería descabellado que pidiera la continuidad del "8". Y la dirección deportiva encabezada por Daniel Morón ya planifica el 2023 con él en la banca.

Quinteros le da todo su respaldo a Gabriel Costa

"Ya nos pasó dos veces en la temporada. El segundo tiempo, al último, mejoró, estuvo a la altura", agregó el ex seleccionador de Ecuador y Bolivia, quien tiene a Gabriel Costa como uno de sus jugadores clave. De hecho, más allá de haber reconocido su bajo nivel ante Ñublense, Gustavo Quinteros espera recuperarlo para el final del Campeonato Nacional 2022, que por el momento tiene como líder a Colo Colo.

Respecto de eso, el DT afirmó que "en el partido quizás estuvo impreciso, pero no me preocupa tanto eso y sí me preocuparía si no jugamos bien por el torneo el próximo domingo". Esas palabras del adiestrador del cuadro popular tienen un motivo: el 28 de agosto, los colocolinos visitarán a Unión La Calera por la 23° jornada. ¿Estará Gabi Costa en el Nicolás Chahuán Nazar desde el inicio? La última palabra la tiene el entrenador del Cacique.