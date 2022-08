Colo Colo empieza a pensar en el plantel del 2023, debido a que se acerca la recta final de la temporada y hay que empezar a planificar lo que vendrá. Por lo mismo, el nombre de jugadores importantes que terminan contrato es algo que da vueltas en el Monumental.

Uno de ellos es Gabriel Costa, que llegó hace cuatro años de la mano de Mario Salas. Con 32 años, tendrá que negociar junto a la dirigencia la chance de que continúe en el Popular, algo que Marcelo Barticciotto cree que es lo idea.

El Barti manifestó el uruguayo peruano es fundamental en el esquema de Gustavo Quinteors, por lo que "para mí debe seguir, ya se ganó un lugar en el equipo y se ganó la renovación".

Luego señaló que "puede tener ripios y quizás ser irregular, pero en el último tiempo es punto alto en Colo Colo. Y el técnico lo piensa de la misma forma".

También habló de la chance de que renueve Matías Zaldivia. "Debemos ver lo que piensa el técnico, la palabra de Quinteros en renovaciones es súper importante".

Sostiene que "el tema es que Zaldivia ha sido importante, reemplazando a Amor. El técnico lo utiliza y ha rendido junto a Falcón. Entra a tallar lo económico ahpra, quizás no es primordial pues no será titular. Si no pide mucho, puede renovar".

Finalmente se refirió el campeón de América en 1991 a la opción de que siga el entrenador junto al Popular. "Quinteros tiene un precio siendo campeón y otro si no lo hace. Ni Quinteros quiere renovar ahora", sostuvo tajante.