Colo Colo está trabajando intensamete en la conformación del plantel para la temporada 2022. El Cacique no quiere perder tiempo y espera tener a todos los jugadores a disposición antes del inicio de la pretemporada en enero próximo.

Uno de los nombres que suenan fuerte para reforzar la delantera de los Albos es Ramón Ábila. Wanchope dejó el DC United y está a la espera de ofertas, algo que en el estadio Monumental esperan realizar lo antes posible para darle en el gusto a Gustavo Quinteros.

En conversación con RedGol el mediocampista René Lima valoró que sea el argentino la carta del Cacique. "Wanchope es un jugador de primer nivel. Colo Colo es un equipo que, creo, van de la mano. No sabía del acercamiento y me pone muy contento, porque iría a un club grande y le daría muchas alegrías. No tengo dudas de que andará bien en el fútbol chileno".

El ex Cobreloa explicó por qué Ábila sería ideal para la delantera de los Albos. "Técnicamente es muy bueno, pero para mí su mayor virtud es que es super ganador, un super compañero. Se va a entregar al máximo por el club y sus compañeros, por todos. Va a ir a un fútbol donde va a explotar al 100. Lo demostró en Boca, que está a la altura de esos equipos".

De hecho, Lima destaca que más allá de su aporte dentro de la cancha, es lo de afuera lo que también motiva. "Es un compañero de esos que siempre quieres tener al lado, me pone contento porque va a llegar al lugar adecuado si se llega a dar todo".

El triste momento de Cobreloa

René Lima formó parte del plantel de Cobreloa desde el 2012 hasta el 2014. Su paso por los Loínos no lo olvida y sigue atento a lo que ha sido su terrible pasar por la Primera B, donde este año casi caen a la Segunda División.

"A veces opinar de afuera es difícil, pero la verdad es que los números hablan por sí solos. Nos tocó pelear el descenso y no se pueda sacar muchas cosas positivas (...) El balance es que lamentablemente hoy estamos, como diríamos, tratando este mal momento. Faltando tres o cuatro fechas estábamos en una posición incómoda, pero hay que pensar en positivo para lo que viene el 2022", señaló.

Para Lima, lo más importante es que Cobreloa se levante y vuelva al lugar que su historia le exige. "Es difícil trabajar cuando el equipo está mal. Hay cosas positivas, los jugadores terminaron sacando la situación adelante. Son sensaciones encontradas, Cobreloa tiene que estar peleando torneos y la situación es difícil".

Finalmente señaló que no continuará en San Telmo de Argentina y buscará nuevos desafíos. "Ayer definimos que no voy a seguir, estamos a la espera de que salga algo", sentenció. ¿Será opción para reforzar a Cobreloa a sus 36 años? El futuro dirá.