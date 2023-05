Ramiro González desafía a sus críticos en Colo Colo: "No tengo que demostrarle nada a nadie"

Colo Colo consiguió tres puntos de oro y se metió en la parte alta de la tabla de posiciones. Este martes y en un partido que terminó con polémica, el Cacique se impuso por 2 a 1 ante Audax Italiano, escalando a los primeros lugares del Campeonato Nacional.

El encuentro tuvo un cierre marcado por una supuesta mano de Agustín Bouzat que pudo darle el empate a los Itálicos. No obstante, el árbitro desestimó el cobro y dejó todo como estaba. Una decisión que puso fin a un cierre complicado, tal como lo reconoció Ramiro González.

El defensor habló con TNT Sports tras ser elegido como la figura del partido y aseguró estar "contento por el equipo, aunque terminamos sufriendo. Hicimos un gran primer tiempo, nos vamos con bronca por recibir un gol y sufrir un poco en los últimos minutos, pero venimos en crecimiento, mejorando bastante".

En esa misma línea, el zaguero recalcó que Colo Colo terminó sufriendo porque "empezamos a perder las divididas, quedamos largos, pero más allá de eso si no nos hacían el gol no sufríamos. El envión anímico de ellos hizo que se fueran a buscarlo todo".

Ramiro González también valoró el alza que ha mostrado el plantel. "Ha crecido bastante, hemos mejorado en todas las líneas, tenemos cosas por corregir, era importante hoy sumar de a tres. Ganamos bien y estoy contento por los tres puntos".

Finalmente, respondió a sus críticos con un desafiante mensaje. "Sabia que estaba bien, sano, venía de competir y no me sorprende. No tengo que demostrar nada a nadie, trabajo para el equipo y mis compañeros dando lo mejor. El equipo ha mejorado en todas las líneas".

Colo Colo espera por lo que pase con el resto de la fecha para saber si se mantendrá cerca de los líderes del Campeonato Nacional. El Cacique quiere soñar con el bi, pero depende de lo que pase con los otros resultados.