Ramiro González: del "no estoy roto" a ser el único refuerzo indiscutido y sin lesiones de Colo Colo

Ramiro González fue titular en el empate sin goles que Colo Colo rescató ante la UC con un jugador menos por la expulsión de Leonardo Gil. El defensor argentino-chileno completó 90 minutos más en el Cacique y ya son 896' los que suma en el Campeonato Nacional 2023.

Es el segundo jugador que más acción registra en la temporada, por detrás de Brayan Cortés. De hecho, sólo por haber sido sustituido por Daniel Gutiérrez en la goleada sufrida ante O'Higgins, el "23" de los colocolinos no tiene presencia total, como sí el portero iquiqueño.

No sólo eso: de todos los refuerzos que llegaron al estadio Monumental para afrontar este año y son jugadores de campo, el ex defensor de Unión Española es el único que no ha tenido inconvenientes físicos, pese a las dudas que surgieron por la contratación del marcador que provenía desde Platense de Argentina.

Sobre todo por el interés de Gustavo Quinteros en contar con un jugador al que el cuerpo médico le bajó el pulgar un semestre antes. "Tiene que haber hecho un buen tratamiento, se le encontró mucho mejor que anteriormente", explicó por aquella época el presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, para explicar por qué ahora sí se visaba el arribo de RG23.

Ramiro González, el único refuerzo que no sale de las oncenas

Pero Ramiro González también tuvo que aclarar dudas en torno a su físico. "No estoy roto ni tengo nada raro", dijo luego de que su vuelo aterrizara en el Aeropuerto Internacional de Santiago para concretar su incorporación a Colo Colo, que lo anunció como el segundo refuerzo de esta campaña. Firmó su contrato días después de Fernando de Paul, el arquero que recién debutó ante Santiago City.

Eso sí, entre los jugadores de campo que se sumaron al plantel de Gustavo Quinteros, absolutamente todos tuvieron complicaciones físicas: Leandro Benegas perdió el puesto debido a molestias musculares. Lo propio le ocurrió al paraguayo Darío Lezcano cuando tuvo chances de erigirse como el centrodelantero titular, aunque ambos deberían estar a disposición frente a Monagas de Venezuela.

Distinto es el caso con el extremo colombiano Fabián Castillo, quien se recupera de un complicado desgarro que no lo dejará jugar al menos durante un mes. Erick Wiemberg también ha debido enfrentar lesiones musculares. Y ni hablar de Matías de los Santos, que este lunes 17 de abril fue operado por una rotura del menisco interno de la rodilla izquierda. Al menos estará un mes y medio afuera el defensor uruguayo.

Carlos Palacios no ha tenido lesiones importantes, pero tampoco ha podido ganarse un lugar en la consideración de Quinteros. La Joya contabiliza 321 minutos en el torneo local, pero desde la derrota ante Cobresal que no aparece en cancha, al menos por el certamen local, pues le anotó un gol a Santiago City en la Copa Chile.

Un caso aparte es el de Matías Moya, el talentoso volante argentino-chileno que fichó por Colo Colo tras un buen rendimiento en Ñublense. El futbolista surgido en River Plate es el refuerzo que menos minutos sumó, con apenas 111' registrados en su bitácora. Si bien no han sido cuestiones de mucha seriedad, el ex Banfield tuvo molestias que le impidieron jugar seis de los encuentros. ¿Y hubo más refuerzos? Sí, el espigado golero Martín Ballesteros, quien ni siquiera ha entrado en alguna convocatoria.

El contrato de Ramiro González puede renovarse automáticamente

Pero el defensor que convoca este repaso es Ramiro González, quien firmó un vínculo de un año en Colo Colo, aunque con algunas cláusulas que podrían beneficiarlo. Al menos así pasará si continúa como un fijo en la retaguardia alba.

Según información que se entregó en RedGol en La Clave hace un tiempo, en caso de que el ex zaguero del León de México complete el 60 por ciento de los minutos de la temporada, su vínculo con el cuadro popular quedará instantáneamente rubricado hasta diciembre de 2024.