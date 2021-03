Quique Neira recibe el indulto de Carlos Caszely para que rompa su promesa de no fumar más marihuana

En los días previos a la final que jugó Colo Colo para no descender ante Universidad de Concepción, muchos aficionados albos hicieron promesas para dar su grano de arena en la no pérdida de categoría, algo que se consumó con la victoria frente a los penquistas para seguir en primera esta temporada que se avecina.

Una de las más llamativas la hizo el exintegrante de Gondwana, Quique Neira, quien prometió no fumar más marihuana si el Cacique se quedaba en la categoría de oro. Desde entonces ha pasado un mes sin hacerlo, aunque sí ha optado por los queques pero esta rutina está cerca de terminar para el cantante.

Neira fue indultado por uno de los grandes ídolos históricos de Colo Colo, Carlos Caszely, quien comentó su más reciente publicación en Instagram mostró su promesa con el mensaje de "el tiempo vuela". El referente de los albos le comentó rápidamente indultándolo de seguir cumpliéndola.

Es verdad: El legendario Carlos Caszely @carloscaszely me acaba de indultar.

Gracias, Maestro ����. — Quique Neira (@QuiqueNeira) March 17, 2021

En una entrevista concedida a Las Últimas Noticias había buscado previamente que El Rey del Metro Cuadrado lo exonerara de seguir cumpliéndolo. "Carlos Caszely fue mi ídolo de niño y espero que él, a nombre del club, en un futuro no muy lejano me dé la luz verde y que me diga que puedo volver a mis actividades normales", indicó en ese momento.

Es por eso que Quique Neira no desaprovechó la oportunidad de publicarlo en sus distintas redes sociales. No queda duda que ahora regresara al estilo de vida que tenía antes de la promesa.