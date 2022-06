Buscando refuerzos para su zona ofensiva, Colo Colo sorprende y busca el concurso del neozelandés con ascendencia chilena Marco Rojas , seleccionado de los All Whites que podría dar un radical giro en su carrera llegando al país de su padre.

Colo Colo presentó a Agustín Bouzat, pero Gustavo Quinteros no está conforme. Quiere completar los tres cupos de refuerzos que tiene por reglamento, pero tiene dos grandes impedimentos: los cupos de extranjeros están llenos con la llegada del ex Vélez Sarsfield en la plaza que tenía Christian Santos y no puede contar con elementos que hayan jugado el Campeonato Nacional por más de 360 minutos en otra escuadra. Eso le deja como espectro elementos nacionales de la B, otra división o que actúen en el extranjero, así como también nacionalizados.

Y esa última carta es a la que va a echar mano nuevamente Colo Colo. Claro, porque una sorpresiva información fue dada a conocer esta noche por el panelista de RedGol en La Clave, Cristián Basaure: el Cacique está ad portas de concretar el fichaje de Marco Rojas, seleccionado de Nueva Zelanda.

“Marco Rojas, nacido en NZ, de padre chileno, extremo por izquierda o volante creativo, actualmente juega en Australia (Melbourne Victory), sería nuevo refuerzo de Colo Colo de no mediar algún imponderable”, lanzó en sus redes sociales el comunicador y ex defensor.

Marco Rojas, de 30 años, fue apodado en su momento como el Kiwi Messi dada su habilidad y drible en velocidad. En concreto, se le otorgó ese mote en un empate de la selección de Nueva Zelanda ante Myanmar, donde se pasó a medio mundo.

“Marco Rojas demostró por qué le han llamado el ‘Messi Kiwi’ durante el decepcionante empate 1-1 de los All Whites con Myanmar. El extremo/centrocampista asistió el único gol de Nueva Zelanda en Yangon con una brillante demostración de habilidad para ganar un penal, que su compañero de equipo Shane Smeltz anotó para dar a los visitantes una ventaja en el medio tiempo”, escribió la prensa local en 2015.

Rojas ha jugado en el fútbol de Nueva Zelanda y Australia casi toda su carrera. Actualmente milita en el Melbourne Victory y tuvo pasos por el Stuttgart y el Greuther Fürth de Alemania, el Thun de Suiza, el Heerenveen de Países Bajos y el Sonderjysk Elitespor de Dinamarca.

Colo Colo espera asegurar en las próximas hora el fichaje de Marco Rojas quien, como ya fue expuesto, no ocuparía plaza de extranjero dado que su padre es chileno. ¿Otro dato? Jugó por los All Whites desde 2011 a 2018 y disputó el repechaje para el Mundial de Rusia 2018 ante Perú, donde triunfaron los incaicos.