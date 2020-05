Presidente del CSyD Colo Colo: “Nosotros apuntamos a un acuerdo que beneficie a todas las partes”

Edmundo Valladares, presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, se refirió a la compleja situación que se está viviendo entre los jugadores y dirigentes de Blanco y Negro, mencionando que el club debe estar por delante de todas las cosas.

En conversación con Al Aire Libre en Cooperativa señaló que “necesitamos que se pueda dar un acuerdo en esta materia. Obviamente tiene que ver con el futuro inmediato y tiene que ver con el mejor ambiente que debe tener la institución. Nosotros apuntamos a un acuerdo que beneficie a todas las partes”.

En la misma línea, complementó que “nuestra intención es que haya un esfuerzo, ha sido cansador, desgastante para todos, pero confiamos en que se llegue a un acuerdo porque siempre hay que poner a Colo Colo por delante”.

Pero eso no fue todo, porque también realizó un llamado a evitar las descalificaciones entre todas las partes: “el ambiente en Colo Colo debe ser muy fraterno, y si eso no se da, las cosas no funcionan bien. Es prioritario conseguir un acuerdo, y después todas las partes deben poner de su parte para superar este impasse, y nosotros vamos a empujar para eso”, sentenció.