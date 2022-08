El ex futbolista de Colo Colo, hoy panelista de Deportes en Agricultura, hizo un análisis de la manera que tiene el DT de Colo Colo para conducir el plantel y ejemplificó con dos casos: el del volante peruano y el de Alexander Oroz. "Así como lo quita a él porque anda mal, debería hacer lo mismo con Gabriel Costa".

Patricio Yáñez critica con dureza a Gustavo Quinteros por el nivel de Gabriel Costa: "Hay un poco de tozudez de su parte, no aportó nada en la cancha"

Colo Colo debe abocar sus energías sólo al Campeonato Nacional 2022 desde el 21 de agosto hasta el final de la temporada. El empate 1-1 frente a Ñublense en el estadio Monumental sentenció la eliminación de los albos en los octavos de final de la Copa Chile. Los chillanejos lograron un 3-2 en el marcador global de la llave y Jaime García confirmó una vez más que se erigió en un chacal para Gustavo Quinteros.

El DT del Cacique hizo cinco modificaciones en el partido, aunque dos de ellas fueron obligadas: Juan Martín Lucero y Matías Zaldivia salieron en el primer tiempo por respectivas lesiones y les dejaron sus lugares a Marcos Bolados y Bruno Gutiérrez. En el descanso, el Torta Opazo y Marco Rojas saltaron al campo de juego. Cristián Zavala fue la última carta que jugó el argentino-boliviano, quien sólo sacó a jugadores Sub 21 en las decisiones que no fueron empujadas por inconvenientes físicos.

Alexander Oroz, Jeyson Rojas y Vicente Pizarro fueron los elegidos por Quinteros para salir, aunque la búsqueda por remontar la llave ante los Diablos Rojos resultó infructuosa. Una de las decisiones que genera cuestionamientos es que el ex seleccionador de Ecuador y Bolivia mantuvó en la cancha durante los 90' a Gabriel Costa, quien tuvo un evidente divorcio con la hinchada colocolina, que lo reprobó con notoriedad tras errar un pase a Cristián Zavala, quizá condicionada por la urgencia del resultado. O por la indolencia que en más de una ocasión deja ver el talentoso seleccionado peruano.

Uno de los que sacó la voz ante fue Patricio Yáñez, miembro importante del plantel campeón de la Copa Libertadores 1991. "Hubo rendimientos individuales muy bajos. Oroz pierde una opción de ser importante una vez más. Costa no puede estar de titular en Colo Colo, hay un grado de tozudez ahí de Quinteros. La gente le reprobó que continuara con gente y él, como sintiéndose superior a la crítica, ve algo que uno no", expresó el Pato en su rol de comentarista del programa Deportes en Agricultura.

"No sé qué observa él con Costa en cancha, que falló mucho y no aportó absolutamente nada en el terreno de juego. Fue uno de los pilares en el primer semestre, es un jugador importantísimo", destacó de todas formas Yáñez. Costa es el segundo goleador del equipo, aunque lejos de los 12 tantos que tiene el Gato Lucero. Suma seis dianas en el torneo local. Y también regaló dos asistencias, un rendimiento que Quinteros espera repetir o incluso mejorar, según las declaraciones que hizo el adiestrador luego del encuentro.

Pato Yáñez pone a Oroz como ejemplo en su crítica a Costa y Quinteros

"Pero así como el técnico tiene la sabiduría y la visión para hacer sustituciones, creo que con Costa se cayó. No se la doy a Quinteros, uno se cansa de felicitarlo por la claridad para hacer los cambios, pero esto creo que es tozudez", recalcó el otrora seleccionado chileno, autor de un recordado gol ante Paraguay en las Clasificatorias rumbo a España 82 que trascendió a aquellos años, siempre acompañado del indeleble relato de Pedro Carcuro.

De hecho, Yáñez recordó su época de futbolista. "Tú dañas a un jugador cuando lo dejas en cancha cuando anda mal, pero como él siente que las críticas de la gente no le llegan. Porque ayer fue evidente, vi carrerones al acrílico gritando y criticando, como no veía hace tiempo. No es Costa el responsable de Colo Colo. Así como quita a Oroz porque anda mal y pone a otro jugador es lo mismo que debería hacer con Costa", sentenció el Pato.