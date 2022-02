El ex delantero de Colo Colo y la selección chilena, Patricio Yáñez, no está nada conforme con el rendimiento del Cacique y declara en deuda al Pibe Solari, de quien esperaba mucho más tras su buen 2021.

Colo Colo empató 1-1 contra Audax Italiano por la tercera fecha del Campeonato Nacional y el Cacique deja muchas dudas en el inicio de la temporada, no sólo por el resultado, sino también por el fútbol mostrado hasta ahora por un equipo que el año pasado parecía haber encontrado una estructura sólida.

En Radio Agricultura, Patricio Yáñez analizó el momento de Colo Colo y puso hincapié en el caso particular de Pablo Solari. El ex delantero no está nada conforme con el rendimiento del Pibe albo.

“Me imagino que la gente de Colo Colo está preocupada porque uno analiza lo que observa y ve a un Colo Colo que nuevamente tuvo un buen comienzo en la presión y lo que pretende extender en durante los 90 minutos el técnico Gustavo Quinteros, pero tuvo un par de chances y no tuvo tanta claridad como lo hizo la primera media hora contra La Serena. Enredó el partido”, dijo Pato Yáñez.

El ex crack de la Roja añadió que “era un Audax que llenó con mucha gente el mediocampo, cortaba el juego con muchas infracciones y eso le impidió a Colo Colo tener profundidad, juego interior. Lo del último pase no es sólo del sábado. Colo Colo ya no puede y le cuesta mucho manejar los partidos, por momentos se enreda y no encuentra los movimientos adecuados para tener profundidad y volumen ofensivo”.

Ahí fue cuando profundizó en el caso del Pibe: “hay rendimientos muy bajos, lo de Solari llama poderosamente la atención. Para lo que uno esperaba de su crecimiento y desarrollo, es un chico joven que tuvo toda la temporada pasada una regularidad importante. Y Costa también anda bajo”, sostuvo Yáñez.

Para el hombre del recordado gesto en el estadio Maracaná el problema “es él, si se tropezó solo un par de veces corriendo cuando el rival más cercano estaba a 10 metros y se cayó. No puedes entrar como un robot y que el técnico te diga hasta cuando tirar centros. Es una cuestión de cabeza, eso marca la diferencia: tomar buenas decisiones”.

Patricio Yáñez concluye que “el carrerón que se mete por derecha y trata de levantársela al arquero es una aberración, porque debió haber avanzado más, estaba solo y tenía que llegar a dos metros y tocar atrás, que aparecía Lucero. ¿Eso quién te lo puede trabajar? Eres tú. Debió seguir avanzando y tocar en el momento preciso, pero quiso levantar con apenas ángulo. Además cuando sabes que no estas fino no te atreves a mandar un globito”.