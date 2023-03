Esteban Paredes vivirá este sábado su merecida gran fiesta de retiro del fútbol nacional. Luego de irse de Colo Colo sin la posibilidad de despedirse de su hinchada, el goleador histórico del fútbol chileno tendrá su último partido en un Monumental que seguramente estará repleto.

Es por eso que Paredes, en la previa de su función eligió los cinco mejores goles de su carrera con el Cacique. En el canal oficial de Youtube de los albos, rememoró momentos que, de seguro, están en la memoria colectiva de la hinchada popular.

Gol a Barnechea (2016)

"Fue un gol buenísimo. Venía sin hacer goles, medio mufado y me salió este lindo gol. Uno como delantero tiene que pensar antes de que me llegara la jugada y yo tenía esa virtud. Fue una habilidad que fui incorporando con el paso del tiempo y de tres cuartos para adelante tuve la confianza de los técnicos para hacer lo que quisiera", relata.

Gol a Cobresal (2017)

"Hay tantos goles que no me acuerdo sin son por Copa Chile o por el Campeonato. Me acuerdo de mi hijo que estaba en una esquina viendo el partido. Quería estar ahí y lo pasé medio escondido a la cancha. Parto en mi propio campo, hago una pared y después de 30 metros vi al arquero adelantado y la coloqué. Definí muy bien", recordó.

"Estaba Pablo Guede. Con él pasaron cosas bonitas, fue una buena etapa, alcancé un buen nivel. Aprendí mucho de él como persona y entrenador. Estaba medio loco sí", dijo entre risas.

Gol a Santos (2011)

"Aguanté el balón, se me vino encima y me caí. Cuando me voy al suelo miré de reojo al arquero y estaba muy cerca del defensa y sin tiempo para pensar, le pegué. Fue lindo porque la Copa Libertadores es otro nivel, con equipos que son potencias en Sudamérica y el mundo", señaló.

Además recordó a quien era su dupla ofensiva en esa época. "Con Miralles fue una de las duplas con quien me entendí mejor. Nos conocíamos los movimientos, donde picar, ir al espacio", destacó.

Gol a Católica (2009)

"Este gol yo lo pongo en el podio. Fue un gol importante, íbamos perdiendo 1-0 con un gol a los pocos segundos y ese gol nos dio una energía y una explosión de que íbamos a ganar el campeonato. Nosotros sentimos que lo podíamos ganar", manifestó.

Además, recordó que "ahí le giré a David Henríquez, que me junto siempre con el y siempre me dice que el cortaba a todos ahí en el mediocampo, pero conmigo no pudo".

"Fue en el año que llegué a Colo Colo. Un gol de final", agregó

Gol a la U (2018)

Paredes señaló que es" otro de los que tiene que estar en el podio. Fue a los 3 de empezar el segundo tiempo y con ese gol lo matamos. Fue pase del Mago, siempre vi si había alguien al medio, pero no había nadie así que le enganché a Vaz y le pegué".

"El hincha se acuerda de este gol, que tiene de todo un poco: precisión, técnica y habilidad", destacó.

En esa época, recordó que "llega Tito Tapia y teníamos un punto en la Libertadores. Le ganamos a Delfín, después al Bolívar y después empatamos con Atlético Nacional. Ahí llegamos a cuartos de final".

El 216 (2019)

"Lo celebré con mis hijos, con la gente que siempre me ha querido mucho. Había nerviosismo, ansiedad, estaba con las ganas de poder hacer el gol. Estaba a solo un gol de ser el goleador histórico. El primero se lo hice a la U, a Johnny Herrera y el histórico también a ellos", agregó.

Revisa los recuerdos de Paredes