En Colo Colo están enfocados en seguir manteniendo su buen nivel en el Campeonato Nacional para gritar campeón a final de temporada. Los albos son los líderes del torneo y han logrado levantar el rumbo después del año más difícil de su historia.

En la actual campaña, el Cacique ha contando con jugadores claves como lo han sido Leonardo Gil, Emiliano Amor y Pablo Solari. Tres de los refuerzos que llegaron han ayudado a que el equipo recupere la gloria después de haber estado al borde de descender a la Primera B.

En la directiva de Blanco y Negro decidieron mover las fichas para asegurar a los tres. Y el caso del Pibe es uno de los que más preocupa a los hinchas, ya que su préstamo desde Talleres de Córdoba termina a fin de año y, si bien se confirmó que harán uso de la clausula para comprar la mitad de su pase, lo cierto es que no han existido avances al respecto.

Este jueves Solari enfrentó los micrófonos en conferencia de prensa desde el estadio Monumental y se refirió a su continuidad en Colo Colo. "Estoy pensando en el partido del sábado, trato de no enfocarme en eso", señaló.

Pero pese a eso, el Pibe le hizo un tremendo guiño a la directiva, asegurando que desea quedarse por un tiempo más. "De eso se encarga mi representante y la dirigencia, yo me encargo de jugar. Estoy cómodo y me encantaría seguir".

En esa misma línea, dio las claves del alza en su juego y que lo tienen como una de las grandes figuras del plantel. "Me siento bien, voy mejorando partido a partido. Ya no soy el mismo jugador de antes, voy agregando cosas a mi juego. Con Gustavo y todo el cuerpo técnico me ayudan a mejorar, mis compañeros también. Gracias a su confianza, uno se siente cada vez mejor".

Elogios a Gustavo Quinteros

Uno de los grandes responsables de que Pablo Solari llegara al profesionalismo en Chile es Gustavo Quinteros. El técnico albo le dio la confianza al joven delantero argentino en el momento más crítico y este supo responder.

"No soy el mismo de cuando vine, mis compañeros me ayudan muchísimo. Pelear el descenso y salir campeón de Copa Chile, estando primeros, fue dar vuelta la página, de cabeza. Teníamos que volver a dejar a Colo Colo donde pertenece", lanzó.

Tras ello, le dedicó palabras a Quinteros. "No tengo palabras para Gustavo, él me hizo debutar junto al cuerpo técnico. Me hicieron crecer como jugador. Cuando llegué era uno y hoy soy otro. Me ayudaron un montón en el físico y el posicionamiento. Estoy agradecido y espero que de acá a fin de año podamos celebrar con una alegría más", cerró.