Nicolás Maturana y la relación con ByN: "Quedó sentida y nos debemos una conversación"

Nicolás Maturana ha sido de los pocos jugadores que ha hablado de la situación en la que se encuentra con el plantel colocolino por las diferencias que tienen con Blanco y Negro por los temas salariales.

El ex jugador de Barnechea analizó la situación y admite el quiebre que hay entre ambas partes, aunque reconoce que se deben una charla para solucionar las cosas.

"La relación con la dirigencia quedó sentida. Cuando volvamos a entrenar tenemos que velar por nuestros intereses como jugadores y no tengo la duda que vamos a dejar la vida en la cancha. Nos debemos una conversación", expresó a Prensa Fútbol.

Además apuntó a que Blanco y Negro se equivocó en estas trativas con el primer equipo por los temas salariales. "El club se equivocó porque hicieron el tema público y nos dejaron mal con la gente", declaró.

Nicolás Maturana en el Cacique

Para finalizar Nicolás dio su opinión de que Colo Colo no tiene plata, siendo que hace unos meses buscaban un DT con un sueldo millonario.

"Me parece raro que Colo Colo no tenga caja, porque hace poco querían traer a un técnico. El club más grande de Chile no puede no tener para sobrevivir dos meses sin pagarle a sus trabajadores", sentenció.