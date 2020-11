Nico Maturana en su adiós: "Puedo amar a Colo Colo, pero tengo una carrera corta y necesito aprovecharla"

Nicolás Maturana puso fin a su aventura en Colo Colo. El extremo se despidió este martes del Estadio Monumental y aprovechó la oportunidad para lanzar dardos contra todos los que no le dieron la oportunidad de sumar minutos.

En conversación con el CDF, el jugador señaló que "me hubiese gustado aportar mas al club, pero me voy agradecido con toda la gente que trabaja aquí. Decirle al hincha que gracias por el apoyo, pero tenía que ver los intereses de mi carrera".

Maturana lamentó que no pudo ser más protagonista con la camiseta que, según él, ama. "Yo quería jugar, puedo ser hincha y amar a Colo Colo, pero tengo una carrera corta y necesito aprovecharla porque no me queda mucho tiempo".

Maturana lamentó no poder jugar más y culpó a Mario Salas y Gualberto Jara de no ser sinceros. Foto: Agencia Uno

Dardos contra Mario Salas y Gualberto Jara

Nicolás Maturana no solo no quedó conforme con su paso por Colo Colo, sino que también responsabilizó a Mario Salas y Gualberto Jara de no haber tenido la chance de demostrar su capacidad.

"(Gustavo Quinteros) Fue bien claro conmigo, pondría a los que estuvieran bien. Quizás mis compañeros estaban mejor que yo y por eso no pude estar. Fue una persona real conmigo, directa. Anteriores entrenadores no fueron honestos conmigo, pero este cuerpo técnico si lo fue", lanzó.

Como si fuera poco, el extremo se sinceró sobre su sentir en todos estos meses. "Fue un año pésimo, no juego hace 8 meses, no podía aguantar más esto. Uno como jugador lo pasa mal (...) Me voy triste porque no pude entregar algo más al hincha de Colo Colo que siempre me apoya, pero quiero decirles que sigan apoyando al equipo porque sacaran esta situación adversa adelante".

Nicolás Maturana: "Estoy eternamente agradecido con @ColoColo"



El jugador habló con #PelotaParadaCDF tras su desvinculación con los albos — CDF (@CDF_cl) November 3, 2020

Finalmente y ante los rumores que lo acercan a Cobreloa, Maturana fue claro. "No tengo nada cerrado aún, recién estoy asimilando irme del club al que amo. No sé donde iré, hoy será un día de pensar y ver lo que haré con mi carrera. Hay gente interesada, pero lo analizaré con calma, pero yéndome con mucha pena".