Colo Colo deja partir a Nicolás Maturana para quedarse con la joya de Cobreloa

Colo Colo puede sumar a su segundo refuerzo en las próximas horas. Así se desprende de los últimos hechos, que ubican a Ignacio Jara como gran opción para reforzar al Cacique de cara a la segunda ronda del Campeonato Nacional.

Los plazos se han ido acortando. Anoche y a través de sus redes sociales, Nicolás Maturana anunció que viajará a Calama para incorporarse a Cobreloa, como refuerzo estrella para su participación en la Primera B.

Pero los Albos también ganan con la operación y Jara aparece con ese cartel. El delantero de 21 años, que jugó hasta la semana pasada en Goiás de Brasil, espera que se active el préstamo con una opción de compra del 50 por ciento de su pase para arribar a Macul.

El jugador no ha podido consolidarse como una de las promesas del fútbol chileno para el recambio de la Generación Dorada, pero ya fue seleccionado Sub 20 y Sub 23 y además, sparring de la selección chilena.

Colo Colo ya tiene cubiertas sus plazas para jugadores extranjeros, por lo que sólo podría confiar en jugadores chilenos que actúan en el exterior, o bien en futbolistas con poco recorrido en el presente Campeonato Nacional.

Frente a esto, la opción de Jara cumple con todos los parámetros, toda vez que puede convertirse en alternativa para jugar de externo por la izquierda. La temporada pasada fue líder de goles más asistencias en la Primera B.

Ignacio Jara aparece en el horizonte de Colo Colo para convertirse en refuerzo para el Campeonato Nacional. Foto: Agencia uno

En el fútbol brasileño se vio afectado por la pandemia a su llegada y posteriormente no pudo sumar demasiados minutos como titular. Su balance es de ocho partidos y un gol en 228 minutos de acción.

Recordar que Colo Colo ya cuenta con su primera incorporación, el defensor uruguayo Maximiliano Falcón, quien llega por el lesionado Matías Zaldivia. Además puede sumar tres nuevos nombres a la plantilla de Gustavo Quinteros por lo que queda de temporada.

El cuadro albo está a la espera de la notificación de la fecha para disputar el partido suspendido ante Antofagasta, si así lo decide el Tribunal de Disciplina de la ANFP, encuentro que se disputaría inicialmente la próxima semana.

El Cacique es el único equipo de Primera División que aún no gana después del receso en el fútbol local. Su única victoria fue por Copa Libertadores, el 15 de septiembre ante Peñarol.