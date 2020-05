Nery Veloso califica como un error ir a Colo Colo: "Cuando a corta edad te llaman los grandes, hay que pensarlo un poco"

En sus 33 años, Nery Veloso ha vivido las dos caras del fútbol. El arquero, que hizo historia junto al Huachipato campeñon en aquel torneo de 2012, pasó por los dos grandes del fútbol chileno pero casi sin sumar minutos.

En conversación con Emol, el guardameta habló sobre su aventura en Colo Colo el 2010 y aseguró estar arrepentido de haber firmado con el club. "A veces cuando a corta edad te llaman de equipos grandes, hay que pensarlo un poco. Si en tu club eres titular indiscutible, mejor quemas dos años más en ese club y saltar afuera después".

"Ese fue un gran error que cometí, no haber seguido en Huachipato. No entendí mucho el tema, pero seguí entrenando de la misma forma", agregó el guardameta, que junto a los albos disputó solo cuatro partidos, recibiendo ocho goles.

Nery Veloso lo pasó mal en sus cuatro partidos disputados con Colo Colo. En todos, recibió ocho goles. Foto: archivo

Después de esa desastroza campaña, el arquero se fue a la U, donde no jugó nada y se fue a préstamo a Unión San Felipe. "Estuve como dos meses solamente. La verdad es que llegó Johnny (Herrera) y su nivel era para ser el arquero número uno. Yo como era joven y venía de Colo Colo de no jugar, era mucho no tener ritmo en la U y por eso me fui a San Felipe".

Eso sí, para Veloso habría sido un honor defender la camiseta de los azules. "Entre jugar y estar en la U, preferí salir a jugar. Son decisiones que uno toma, pero la U era un club maravilloso".

Ambas situaciones lo hicieron madurar y en 2012 regresar a Huachipato para levantar el título del torneo nacional, donde fue clave en la definición a penales ante Unión Española al atajar tres tiros. "Todo se basa en la confianza que me dio Jorge Pellicer, una confianza que a veces cuesta encontrar en los entrenadores".

"A él no le importaba que me mandara un cóndor, iba a seguir confiando en mí, porque sabe el arquero que soy. No como esos entrenadores que esperan la primera para sacarte. Jugaba con tranquilidad….", sentenció.