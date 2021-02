Nahla Hassan y Verónica Bianchi: "La promoción es una presión muy grande para Colo Colo, tendrá que aferrarse a la experiencia"

Colo Colo y Universidad de Concepción se juegan la permanencia en Primera División este miércoles desde las 18:00 horas en el estadio Fiscal de Talca. La promoción a partido único enviará al Cacique o el Campanil al descenso y uno deberá jugar este 2021 en la Primera B del fútbol chileno.

Las comentaristas de TNT Sports y panelistas del programa Pelota Parada, Nahla Hassan y Verónica Bianchi, vaticinan lo que será un duelo a vida o muerte, considerando que Colo Colo se juega gran parte de su historia, en la cual no registra descensos.

“La parte mental va a ser fundamental. Ambos equipos se estarán jugando la permanencia en la división de honor y, sobre todo, para Colo Colo es una presión muy grande. Por un lado, el Campanil llega a este partido con una pequeña ventaja”, dijo Nahla Hassan.

Agregó que “no me imagino un partido de mucha ida y vuelta o de muchas opciones de gol para ambos equipos. Si analizamos a cada equipo, los dos vienen con bajas importantes. El resultado es totalmente difícil de imaginar, será un partido muy tenso y el que sepa aprovechar las oportunidades será el que se quede en Primera”.

Por su parte Verónica Bianchi manifestó que “este partido se tiene que jugar con el corazón. Creo q veremos un partido de dos equipos desesperados por mantener la categoría. Más que fútbol espero que veamos ganas. Tanto Colo Colo como U de Conce carecen de un sistema táctico claro y dinámico. En el caso del Campanil es un equipo que es difícil de leer, porque tiene partidos muy distintos. Colo Colo tendrá que aferrarse a la experiencia. Y Universidad de Concepción a sus jugadores de buen presente”.

“Watermann es un hombre determinante en el finiquito del Campanil y ha demostrado frialdad para concretar. Este podrá ser su partido para consolidarse. En el caso de los albos lo veo más por la experiencia. Es un momento histórico para el Cacique y siento que los años en el fútbol pueden marcar diferencias. Entiendo que Paredes no será titular, pero si llega a entrar, me parece que es el momento ideal para demostrar. Carmona es otro que debería rendir en base a su experiencia. Pero en general será un equipo joven, en ese sentido me parece que Solari con su velocidad podría generar ocasiones de gol”, complementó.

Sentencia que “anoche Soñé que era empate sin goles y me desperté cuando iban 3-3 en los penales. Así como en mi sueño, sé que será extremadamente parejo”.