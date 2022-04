En el aniversario número 97 de Colo Colo, uno de sus referentes históricos no podía faltar: Daniel Morón. Por eso asistió a la ceremonia realizada por el Club Social y Deportivo en el Mausoleo de los viejos cracks del Cementerio General, donde detalló lo que siente por el club al que llegó en 1988, para reemplazar a Roberto Rojas.

"Un nuevo año con nuestra gente, quienes vienen a saludar a nuestro fundador y a quienes pasaron por la institución entregando tantas cosas importantes. Es un sentimiento tremendo, el de todos los años", expresó el campeón de América en 1991.

Hoy lo pilla trabajando como gerente deportivo, labor que lo tiene satisfecho. "Lo que se ha hecho este año con la presidencia y vicepresidencia han sido cosas muy buenas. Uno intenta que esas cosas se puedan continuar, mantener en el tiempo, pero no depende de mí", agregó el Loro.

De hecho, a fin de mes termina su contrato con el Cacique y no sabe lo que ocurrirá con su futuro, lo que además estará supeditado a lo que ocurra luego de la junta de accionistas del próximo lunes. "No tengo ninguna condicionante. Lo único es que termino contrato y después de lo que pase (elecciones) podremos hablar y ver que viene para adelante. Hoy sólo me detengo a decirles que tengo contrato hasta el 30 de abril", enfatizó.

MOLESTIA CON LA PROGRAMACIÓN

Morón volvió a referirse a lo que en su momento abordó Gustavo Quinteros, sobre lo perjudicial que es para Colo Colo el tema de la programación en el Campeonato Nacional. Y replicó a la ANFP, que señaló que los albos hicieron muy tarde la petición.

"¿Tardía de parte nuestra? Ellos tenían las fechas de Copa Libertadores y sabían que íbamos a tener tres días nada más. Hoy les puedo decir que les enviamos una programación, porque así nos lo solicitaron en una conversación con el jefe del área de programación. Les mandamos lo que viene y esperamos que podamos tener una buena acogida", complementó.

También mostró su molestia con Universidad Católica, que no quiso tener el gesto de mover el encuentro. "Creemos que se pudo haber hecho una programación diferente, después quedamos en manos de la voluntad de Católica y no tuvieron mucha voluntad de cambiar. No podemos hablar de lo que no se puede hacer y pensar en que se jugará el domingo", manifestó.

Finalmente, habló de lo fuerte que ve al plantel de Colo Colo de cara a los próximos desafíos. "Se ve bien, esperemos recuperar a algunos de los jugadores que terminaron con alguna dificultad el fin de semana. Es lindo jugar estos clásicos con Católica, luego a mediados de semana con un poderoso de Sudamérica como River, es lo mejor para los jugadores. Todos quieren jugar esos partidos".