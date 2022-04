El gerente deportivo de Colo Colo Daniel Morón abordó el buen momento de los albos, aunque no se quiso atribuir la gestión para conformar un buen plantel pues asegura que eso es "por un grupo de gente que está alineada".

Colo Colo vive un buen momento deportivo, donde un tirunfo ante Cobresal lo puede dejar en la punta de la tabla del Campeonato Nacional junto a Unión Española, mientras que en Copa Libertadores encabeza el Grupo F junto a River Plate, ambos con seis puntos.

Uno de los impulsores de este momento es Daniel Morón, gerente deportivo de los albos, quien pudo conformar el plantel antes del inicio de la pretemporada, lo que piensa que fue fundamental para el buen presente del elenco de Gustavo Quinteros.

En charla con La Tercera, no se adjudica eso sí el gran momento de los albos. "No es mi gestión. Esta es la gestión de un grupo de gente que se alinea. Cuando todos somos capaces de enfocarnos en el club, en el bien común, somos capaces de hacer estas cosas", manifestó el Loro.

Luego comentó que "en el fútbol chileno, en los últimos 15 años, no hay un equipo que haya comenzado la pretemporada con el plantel cerrado como pasó este año en Colo Colo. Que hayamos realizado una pretemporada, con los partidos amistosos que tuvimos, que fue la solicitud del técnico y donde nos alineamos todos para que eso sucediera, porque pensamos que era lo mejor que nos podía pasar".

Por lo mismo el arquero campeón de la Libertadores en 1991 indica que todo eso "es parte de la explicación. Lo de ahora es un reflejo de todo lo que hicimos anteriormente".

Sobre su continuidad en el cargo, prefiere no ahondar, pues el 35 de abril habrá elección de un nuevo directorio de Blanco y Negro. "Lo único que puedo decir es que tengo contrato hasta el 30 de abril y no sé qué vendrá para Colo Colo. Espero que sea lo mejor. Estando o no estando yo, siempre voy a privilegiar que a Colo Colo le vaya fantásticamente bien", cerró Morón.