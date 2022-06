La victoria de Colo Colo por Copa Sudamericana por 2-0 ante Inter de Porto Alegre dejó molestos a los brasileños, quienes en voz de su entrenador, Mano Menezes, se quejaron tras finalizar el partido, pese a reconocer que el Cacique fue superior.

Es que el equipo visitante tuvo una deficiente actuación en la fría noche de Santiago, algo que el entrenador acepta, pero que asegura también se debió a otros factores.

"Realmente hicimos un juego abajo. Nos tomó un tiempo, evaluamos mal la condición de jugar, porque el campo ofrecía pocas condiciones para jugar el juego que solemos jugar. En un intento de construir a través del medio, perdimos muchas pelotas. Fue un partido bien marcado y apresurado, y creamos poco en el extremo ofensivo para construir un resultado diferente. Colo-Colo fue digno de la victoria", comentó el entrenador de Inter.

En ese sentido, a los brasileños todavía les da vuelta en la cabeza la jugada del gol convertido por Estevao en los últimos minutos del compromiso, que les daba un descuento y los llenaba de vida para la revancha.

Eso sí, la jugada fue anulada por el VAR, porque en la previa de que se iniciara el momento del gol, hubo una mano que el juez del partido, el argentino Patricio Loustau, determinó anular la conquista brasileña.

"En mi opinión, (Colo-Colo merecía) una victoria por 2-1 porque marcamos un gol que merecía ser validado, pero no fue así. Lamentablemente tenemos estas cosas que hoy se interponen en el camino más de lo que ayudan al fútbol. Pero no tenemos nada de qué quejarnos de no haber empatado ni ganado porque no fuimos dignos de un mejor resultado", finalizó.