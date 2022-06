Ramiro González apuntaba a ser el primer fichaje de Colo Colo para la segunda mitad de la temporada pero a pesar de tener todo acordado con el club no pudo concretarse su arribo al no superar los exámenes médicos.

El mercado de fichajes de Colo Colo sufrió un duro golpe al no poder sellar la contratación de Ramiro González, quien era el elegido para poder sustituir a Emiliano Amor en el tiempo que estará de baja por lesión pero a pesar de tener todo encaminado los exámenes médicos impidieron que se hiciera oficial.

El zaguero, quien era una gran incorporación por contar con la nacionalidad chilena, no superó las pruebas de rigor y quedó complicado de cara a su futuro inmediato. Es por eso que explica lo sucedido en los días recientes. "El tema de los estudios me tomó por sorpresa", dijo a Radio Agricultura el ex de Talleres de Córdoba.

El defensor dio detalles de los resultados que lo alejaron de regresar al Campeonato Nacional de la mano del Cacique. "El día miércoles rescindí contrato con la institución a la que estaba vinculado y en la revisión médica me salió que tengo el menisco roto", afirmó quien vistiera los colores de Unión Española.

Sin embargo, en los útlimos años esto no ha sido impedimento para desarrollar su carrera con normalidad, por lo que lamenta lo ocurrido. "Del 2013, 2014, más o menos que vengo jugando con esa lesión y nunca tuve un tipo de problema en la rodilla. Por eso siempre evité la cirugía", indicó.

González ahora quiere pasar la página y enfocarse en el próximo reto tras el no fichaje con Colo Colo. "Si yo hubiese sentido que es un impidimento o algo por el estilo, hubiese sido el primero en solucionarlo en quirófano. Toca dar vuelta la página, de buscar club y poder demostrar que estoy en condiciones físicas al 100 por ciento".