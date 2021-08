Santiago Wanderers se encuentra en una posición muy complicada en el Campeonato Nacional y este mercado de fichajes es una de las grandes esperanzas apuntando a Leonardo Valencia, uno de los jugadores de Colo Colo que se han quedado sin muchas opciones de minutos en la temporada.

El equipo de Valparaíso no esconder su interés en el mediocampista y así lo hizo saber el entrenador, Emiliano Astorga. "Conversé con él antes del partido que vinieron a jugar con nosotros. Hay una confianza en decir las cosas, me conoce", afirmó el director técnico en sus más recientes declaraciones.

Sin embargo, el estratega caturro dejó saber que su colega del caudro albo, Gustavo Quinteros, no facilita el fichaje del jugador y que espera que esta situación se resuelva. "Me manifestó que quería venir, pero que el técnico de Colo Colo no le da todavía la salida. Eso es otra cosa", puntualizó.

El tiempo juega en contra y Astorga confía en que finalmente se dé la incorporación del futbolista. "Esperemos que lo pueda resolver lo antes posible. Si no es él, tenemos que tener otro a la vista porque no podemos quedarnos con un solo jugador y no tener otras opciones", añadió.

Valencia ha tenido una temporada complicada con Colo Colo y en lo que va de Campeonato Nacional solo ha podido sumar 17 minutos repartidos en cuatro compromisos, por lo que un cambio de aires sería ideal para el mediocampista que poco espacio tiene en los planes de Quinteros.