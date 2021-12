Colo Colo quiere cerrar el año de buena forma, por lo que trabajan con urgencia para reforzar su plantilla de cara a los próximos desafíos del 2022. El cuadro Popular debe disputar Campeonato Nacional, Copa Chile y Copa Libertadores, por lo que ya trabaja en darle al entrenador los jugadores necesarios.

Desde hace tiempo que el estratega del Cacique, Gustavo Quinteros pide diversos jugadores para ciertos puestos. Uno de sus anhelos es conseguir un artillero que le brinde goles y calidad al equipo. Se han barajado diversos nombres y en las últimas horas uno que suena con fuerza es Gabriel Ávalos de Argentinos Juniors.

Pero al parecer todo se esfumó, ya que el propio presidente de la entidad trasandina Cristian Malaspina, conversó con Al Aire Libre en Cooperativa y le bajó el pulgar al posible fichaje del artillero paraguayo de 31 años en Colo Colo.

"No hay ninguna oferta. No me llamó nadie, va a renovar acá", lanzó el timonel del Bicho, quien además aseguró que no tiene intenciones de hablar sobre una eventual salida de Ávalos y que finalmente se quedará en La Paternal.

En un principio TyC informó que se había realizado una oferta por el seleccionado guaraní, la que consistía en un contrato por 12 meses y que el jugador habría tenido contactos con miembros del Consejo de Fútbol.

Tras el portazo del presidente de Argentinos Juniors, a los Albos se les caería otro fichaje en ofensiva luego que se descartara Gonzalo Sosa y Ronnie Fernández que inesperadamente fichó en Universidad de Chile.

Sin embargo, las intenciones por Ávalos aún no se descartan, ya que el futbolista termina contrato el 31 de diciembre, por lo que las negociaciones no se llevan con el club, sino que con su representante. Lo que abre una luz de esperanza para el Cacique.