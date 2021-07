¡Atención Colo Colo! Club grande de Paraguay se mete en la lucha por Moreno Martins: “Todo está bien encaminado”

En los últimos días el delantero Marcelo Moreno Martins ha sido vinculado con Colo Colo. De hecho, diversos medios han señalado que Gustavo Quinteros habló con el atacante para tratar de convencerlo. Y este miércoles se debería definir su situación en la reunión de la gerencia deportiva del club.

Sin embargo, en las últimas horas la prensa paraguaya está informando que Club Libertad de Marcelo Díaz tiene todo acordado para contratar al goleador boliviano. De hecho, lo único que falta el visto bueno del técnico Daniel Garnero.

“Si Libertad quiere hoy (miércoles) registra el pase de Moreno Martins, pero debe tener el visto bueno de Daniel Garnero. El técnico hasta ahora no levantó el dedo, no le convence. No sé si pidió otro delantero, pero el goleador que gestiona y va a venir a Libertad debe tener la bendición del entrenador. Moreno Martins está para venir, todo está bien encaminado”, informan el periodista Gustavo del Puerto en el programa Versus.

De esta manera, el Cacique deberá apurar el tranco si quiere traer al goleador boliviano al estadio Monumental, porque el libro de pases en Paraguay cierra este viernes y todo parece indicar que Libertad tiene todo listo para concretar su fichaje.

Cabe mencionar que durante la tarde de este miércoles se reunirá para definir el tema de los fichajes, ya sea para cumplir con las dos peticiones del técnico Quinteros: un delantero centro y un puntero, ante la partida de Martín Rodríguez; si traerán solo un jugador o no llegará nadie. Lo único claro que esta jornada se define la situación.