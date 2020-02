Mayne-Nicholls insiste por claridad en la muerte de Jorge Mora, pero recalca por los incidentes: "Son 'profesionales de la pasión' y quieren mantener su poder"

Harold Mayne-Nicholls fue la única voz de Colo Colo que se escuchó en El Salvador, ademas de la de Mario Salas, tras la derrota alba ante Cobresal. Pero no precisamente para hablar del partido.

Abordado por radio ADN, el ex presidente de la ANFP tomó la vocería del Cacique con respecto a los incidentes que se han dado en distitnos estadios tras la muerte de Jorge Mora debido al accionar de Carabineros en el Monumental tras el partido del Popular ante Palestino.

"Hay que afrontarlo, es la situación del país, pero hay que diferenciar entre la gente que quiere venir al fútbol con los que quieren delinquir. Debemos ser capaces de hacerlo, sino nos encontramos ante un tema difícil de resolver. No todos son hinchas, algunos vienen a delinquir y eso no lo puede pagar el fútbol. Hoy no pasó nada, tampoco en los accesos, hay que ir sacando lecciones y hay que estar preparados, lamentablemente, para lo que pase en la cancha y en las tribunas. Quiero recalcar que no son hinchas, son profesionales de la pasión y quieren mantener su poder, como dice Danilo Díaz", comentó Mayne-Nicholls.

"El ideal es que los jugadores hablen de lo que pasa en el campo de juego. Obviamente tienen derecho a expresar todas las opiniones que quieran, pero hay que ser cauteloso, son ídolos, la gente los sigue y un dicho mal expresado genera demasiados inconvenientes a todo el sistema", profundizó.

Eso sí, recalcó que "cada uno lo expresa de una manera distinto. El país merece una explicación: qué hacía un camión que transporta caballos a esa hora en ese lugar. Eso lo debe explicar la autoridad. Nos duele muchísimo que este chico no esté más, es muy, muy doloroso. Corresponde una explicación".

"Nos duele muchísimo todo esto, todo lo que ha venido pasando. El presidente (Aníbal Mosa) ha sido clarísimo y esperamos una explicación. Hay un movimiento importante en el futuro del país, pero el fútbol no tiene por qué pagar todas las consecuencias. Es un actor más en la sociedad y todas las otras actividades siguen en forma normal", abundó.

Finalmente, de cara a lo que se le viene a Colo Colo en La Florida ante Audax la próxima semana que "coordinamos todos los partidos y le damos la importancia que corresponda. Esperamos que con Audax sea una fiesta deportiva".