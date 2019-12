Mayne-Nicholls cuenta la firme de la salida de Jorge Valdivia de Colo Colo y fustiga a "las autoridades" por el fin del fútbol en 2019

Harold Mayne-Nicholls, vicepresidente ejecutivo de Blanco y Negro, habló de todo y sin filtro en el programa Sin Barrera de CDF, del cual se había conocido ya un adelanto donde criticó la gestión de Arturo Salah al mando de la ANFP.

Pero el ex mandamás del fútbol chileno fue más allá y abordó diversos temas, partiendo por la salida de Jorge Valdivia de Colo Colo. "Es un alto estándar de remuneración, el más alto del club. No teníamos cómo pagarle lo que él quería. Estuvimos muy cerca de arreglar en junio. Si arreglábamos en junio, como era la intención del club en otras circunstancias, esto no habría pasado", comentó.

"Pero se revirtió, aparecieron otras alternativas y uno tiene que elegir. Imposible dejarlos a todos, no hay recursos para dejarlos a todos. Y hay menos recursos todavía. Es un gran jugador, formado en el club, nos encantaría que siga triunfando, pero acá tenía que haber espacio para traer a otros jugadores", profundizó el periodista.

Además, fustigó a medio mundo por el fin del Campeonato Nacional y el fútbol en general tras el estallido social. "Un pésimo manejo de la autoridad. ¿Qué autoridad? Da lo mismo cuál, estatal, del fútbol, la que sea. Se permitió que gente que no debiera no dejó jugar. El administrador de la cancha de La Pintana. ¡Un administrador impidió la realización del fútbol! Y ni una sola autoridad le dijo ‘no señor’", lanzó.

"Después es una falta impresionante de juicio, de leer lo que está pasando. Si no se iba a jugar en La Calera porque la alcaldesa no iba a prestar el estadio por lo que fuera, quién en su sano juicio iba a pensar que en La Florida habría más tranquilidad que en La Calera", abundó.

Finalmente, opinó de política y actualidad. "Dudo que alguien no quiera una Constitución moderna y actualizada. Hace unos días leí en una columna que cómo era posible que alguien quisiera una nueva Constitución si Estados Unidos tiene una de 1876. Sí, pero Suiza tiene una de 20 años. Siempre ponemos los ejemplos para beneficio de lo que yo pienso y se nos olvida abrir el mapa. Es un cambio básico donde debe haber una participación ciudadana. Da lo mismo el sistema, no se puede rehacer entre los que ocupan cargos en el Congreso. Eso sería decirle a la gente ‘acá mandamos nosotros’ y la gente no está dispuesta a eso", comentó de cara al plebiscito de abril.

