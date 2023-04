Colo Colo vive las últimas horas antes de volver a jugar la Copa Libertadores. El Cacique vuelve al torneo internacional este miércoles 5 de abril y visitará a Deportivo Pereira desde las 22:00 horas en el Estadio Hernán Ramírez Villegas, un duelo al que Maximiliano Falcón llega con sed de revancha por el recuerdo del año pasado.

El Eterno Campeón viajó a Colombia este lunes 3 de abril recién pasado con el objetivo claro de comenzar con el pie derecho su nueva aventura en el torneo más importante a nivel de clubes en el continente, y desde tierras cafetera el Peluca habló con Kenotrotamundos para dejar en claro que arrancan con una nueva ilusión.

"El año pasado merecimos pasar la fase de grupos"

Sobre el regreso al plano internacional, de entrada Falcón detalla que "la verdad el año pasado fue una experiencia muy linda en lo personal, como grupo yo creo que merecimos pasar la fase de grupos y por detalles se definió. Son competencias que se definen por detalles y bueno, sirvió para aprender".

Por eso mismo, Maxi opta por no hacerse problemas por lo que sucedió anteriormente y solo piensa en lo que se viene a partir de ahora, donde quieren "arrancar ahora con una nueva ilusión y yo veo al equipo muy bien, así que vamos a ir partido a partido".

Al ser consultado sobre si los albos son favoritos o no ante los colombianos, Peluca opta por la calma. "No, no sé si favorito, es un equipo que salió campeón y que clasificó por primera vez al torneo. Van a estar con toda la ilusión y las ganas, van a dejar la vida en cada pelota y vamos a tener que jugar contra ellos. Estos partidos se definen por detalles y yo creo que la concentración va a ser fundamental", detalló.

Keno Salinas también le preguntó a Falcón por la mejora que tuvieron los albos ante Huachipato para llevarse los tres puntos en el partido pendiente por la fecha 4 del Campeonato Nacional. "Sí, bueno, mantuvimos el cero que creo que es muy importante en un equipo, después obviamente tratar de generar para poder lastimar", detalla.

Eso sí, advierte que "lo importante es tratar de transmitirle al equipo seguridad para que ellos puedan después desplegar el buen fútbol que tenemos, porque tenemos buenos jugadores, para poder hacer goles y ganar los partidos".

Finalmente, sobre su regreso a la titularidad en el equipo de Gustavo Quinteros apunta que "uno siempre quiere jugar. Yo creo que son ganas, pero también en lo personal siempre estoy preparado porque en los partidos como el del otro día, que son complicados de visita y con toda la gente de ellos, había que demostrar que uno sigue vigente siempre".

"También entrenar día a día para exigirle al que está adelante y que no se duerma. Yo creo que cuando hay una competencia sana ayudamos a crecer el nivel de todos los compañeros obviamente", concluyó.