Maximiliano Falcón se unió al mundo del streaming. El defensor de Colo Colo siguió los pasos de excompañeros como Gabriel Suazo y Pablo Solari, ahora en Toulouse y River Plate, respectivamente, y este martes realizó su primera transmisión por Twitch.

En su casa, tomando mate y en varios momentos acompañado por su pequeño hijo Domingo, el Peluca conversó de diversos temas con sus seguidores. Entre ellos, compartió su listado de cinco mejores futbolistas de la historia, donde destacó un nombre que sacó risas entre sus espectadores.

En su Top 5 de los mejores del mundo, Peluca eligió a Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, y los míticos Maradona y Pelé. En quinto lugar, escogió al delantero Javier Parraguez, aunque lo nombró con el particular apodo que le han puesto los hinchas: Parrasex.

"¿Bancan o no bancan? Parraguez debe estar en el tipo 5, el mejor", bromeó el Peluca. Además, el zaguero uruguayo conversó sobre su continuidad en Colo Colo e incluso sus ganas de ser opción para la selección chilena cuando pueda nacionalizarse en dos años más.

"Me faltan dos años más en Chile todavía (para poder jugar en la selección). Si me esperan y me quedo, jugaría por Chile", prometió el Peluca, quien a inicios de este año renovó por Colo Colo justamente por dos años más, hasta finales del 2025.

En su primer stream, realizado en su cuenta pelucon37, Falcón tuvo casi 60 mil visualizaciones y ya cuenta con más de 15 mil seguidores. Además, mencionó que en el futuro hará transmisiones de diversos juegos e incluso afirmó que sus seguidores podrán unirse a sus partidas.