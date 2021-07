Maximiliano Falcón no descarta partir de Colo Colo: "La realidad hoy es que no estoy jugando y a mi edad lo necesito"

Maximiliano Falcón llegó a vestir la camiseta de Colo Colo en uno de los momentos más complejos de la historia del club. El defensor uruguayo aterrizó en el estadio Monumental para afirmar una última línea que lo pasaba mal y se transformó en uno de los jugadores más queridos por los hinchas.

Pero en el presente Campeonato Nacional las cosas dieron un giro, ya que el peluca salió de la titularidad y ha visto pocos minutos tras la llegada de Emiliano Amor. La situación despertó el interés de Nacional de Uruguay, que lo busca para el próximo semestre, algo que seduce al jugador.

En conversación con la radio charrúa Sport 890 Falcón habló al respecto y no descartó partir. "El club es hermoso, la gente me ha tratado de maravilla desde que llegué. La realidad hoy es que no estoy jugando y a mi edad lo necesito, estoy en un club grande, compitiendo con buenos jugadores, pero no estoy jugando totalmente. Dos por tres lo hago, pero no tengo la continuidad de cuando llegué".

Falcón quiere sumar minutos y no ve con malos ojos salir de Colo Colo para volver a Uruguay. Foto: Agencia Uno

Ahí el peluca reconoció acercamientos con el gigante uruguayo. "Mi representante habló con Nacional, a mí no me llamaron. Como hubo rumores, él se encargó de eso y me dijo que habían conversado, que era cierto. Es un club donde me formé, conozco al técnico, sería una linda oportunidad pero para jugar. Acá estoy contento, pero necesito jugar".

Pero no solo el sumar minutos es importante, ya que Falcón reveló el fuerte drama familiar que vive tras el nacimiento de su hijo. "En lo personal lo hemos pasado mal. Se extraña mucho, a ella le afectó. Cuando estás jugando, tienes otra energía. Voy positivo a entrenar, pero cambia la cosa. Cuando estás con tu familia y en tu país, quizás me da el envió anímico que me está faltando. No sé".

Al ser consultado por aceptar una oferta de Peñarol, el archirrival, el defensor fue claro. "Hay que ver las oportunidades. Si acá no sigo jugando y un club importante me necesita, habría que conversarlo. Me gustaría ir a Nacional, pero no descarto ninguna opción. Hay que ser profesional, es mi carrera y trabajo".

Finalmente recalcó su agradecimiento por el cariño en Chile y sus ganas de jugar. "Acá estoy re agradecido con el club, me encanta la gente, pero la realidad es que no estoy jugando. A veces hay que pensar un poco en uno y volver a la continuidad, veremos qué contestan y ver si se puede cambiar de aire. Si no, hay que seguir metiéndole nomás".