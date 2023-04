Maximiliano Falcón se refirió al clásico ante Universidad Católica, que no tendrá hinchas de Colo Colo. El defensa llamó a tomar los partidos de fútbol como una fiesta y a cambiar la mentalidad.

Maximiliano Falcón lamenta no tener hinchas de Colo Colo ante la UC: "No hace bien"

Colo Colo visita a Universidad Católica este sábado. Tras la pausa, regresa el Campeonato Nacional y a los albos les tocará visitar el Santa Laura, donde esperan obtener su segundo triunfo al hilo y sumar confianza con un ojo puesto en el partido ante Monagas la próxima semana por Copa Libertadores.

Eso sí, visitarán a los cruzados sin su gente. Por disposición de la autoridad, según dijeron desde la precordillera, la UC no venderá entradas para los hinchas de Colo Colo. Será otro partido para los albos sin su público en el torneo local, sumándose a su castigo como locales en el Monumental.

Y el conjunto que dirige Gustavo Quinteros lo lamenta. En conferencia de prensa, Maximiliano Falcón aseguró que entiende la decisión de no permitir a hinchas en la Catedral, pero reconoció que "no hace bien" que los equipos jueguen sin sus aficionados.

"No hace bien que se juegue sin público, uno quiere jugar con su gente, más allá de si son cinco personas o son mil. Lo lindo del fútbol es que la cancha esté llena, que la gente disfrute, ver al equipo en la cancha que pueda", partió diciendo Peluca.

"También entiendo el motivo de la decisión, pero todo cae a lo mismo, en tratar de que si no queremos que pasen estas cosas hay que cambiar la cabeza y saber que no solo nosotros sino todos los equipos necesitan de su gente", continuó.

En esa misma línea, aseguró que en este tipo de partidos "entrar en polémica no es lo mejor, sabemos que la cosa está complicada, a varios equipos, incluyéndonos, les han suspendido las canchas. Lo he dicho varias veces de que se tome como una fiesta".

"Hay familias que van a ver partidos y no es agradable estar con miedo de que te pueda caer una piedra o que se agarren a combos en la tribuna. Eso no ayuda. Obviamente en lo personal me enoja mucho, pero tenemos que fomentar esto de que se viva como una fiesta", comentó.