Maximiliano Falcón, el defensor de Colo Colo que se inspira en Carles Puyol: "Me gusta jugar parecido a él"

Maximiliano Falcón llegó a Colo Colo y no tuvo problemas de adaptación al fútbol chileno. El defensor uruguayo de 23 años ha destacado por su solidez defensiva y se ha ganado el cariño de los hinchas a través de redes sociales en esta época de pandemia.

En su principio el Peluca quiso jugar adelante y trataba de imitar a dos leyendas brasileñas: "Siempre tuve ídolos de los que juegan del medio para adelante. Ronaldinho, Ronaldo Nazario. Digo 'estos juegan así, si entreno puedo jugar igual', cuando me di cuenta de la técnica, me tiré para el fondo y 'eso no es lo mío'", dijo en conversación con ESPN Nexo.

Cuando comenzó a pensar cómo defensa se vio interpretado por Carles Puyol, al punto de querer llevar a la cancha algunas caracteristicas de la leyenda del Barcelona: "Puyol era un referente de la época. Me gusta jugar parecido a él. Es un grandísimo jugador, pero siempre se le destacó su valentía y su garra. Siempre me gustó más él de los defensas"

Respecto a los referentes uruguayos de su puesto expresa su preferencia por Diego Godín: "Es un referente de la Selección, ha jugado a alto nivel en Europa, para jugar a ese nivel tienes que ser bueno o ser bueno, no basta con entrenar o sino todos jugarían. (Paolo) Montero y (Diego) Lugano han sido grandes zagueros, pero como soy de esta epoca me quedaría con Godín".

"COLO COLO ES EL MÁS GRANDE Y PARA MÍ, LLEGAR A UN EQUIPO ASÍ, ES UN PRIVILEGIO"

Además compara las diferencias de su fútbol con el chileno: "El tema de las canchas, en Uruguay hay escasez de campos de juegos buenos, buenos, hay tres o cuatro. En el fútbol uruguayo es un poco más de roce, más cortado, aunque acá igual dejan pegar y eso está lindo (risas). Acá es un fútbol más técnico y los equipos arriesgan más. En Uruguay los equipos juegan más al contragolpe. Tacticamente son más ordenados".

Para finalizar explica por qué ficha en el Cacique en una situación tan complicada: "Había chance de Peñarol también, pero primero opté por salir de Uruguay, es complicado salir y es cuando se crece y obviamente por Colo Colo que es el equipo más grande. Es un privilegio, más con la edad que tengo que me dieron la oportunidad. Me gustan los retos, mi idea era venir y tratar de ayudar todo lo que pudiera".