Hace dos semanas atrás, Maximiliano Falcon estuvo a punto de dejar Colo Colo. El defensa uruguayo había sido sondeado por Nacional y Peñarol, los dos equipos más grandes de su país y ante los pocos minutos que sumaba en el Cacique, estaba dispuesto a partir.

Sin embargo, todo cambio en la previa del partido ante Deportes Melipilla, ya que el jugador tuvo importantes conversaciones con el entrenador Gustavo Quinteros y el gerente deportivo, Daniel Morón, y este viernes, reveló detalles de lo que fueron dichos diálogos.

"Hubo sondeos, hablaron conmigo pero ya pasó. Gustavo (Quintero) y Daniel (Morón) me dijeron que era importante para el plantel y que querían que me quedara. Estoy enfocado en el partido y en sumar los tres puntos", reconoció Peluca Falcón en conferencia de prensa-

"La incertidumbre que está a la vuelta, uno tiene que darle bolilla porque te saca del papel. Traté de quedarme con la cabeza en el plantel, que mis compañeros me necesitan juegue o no. Mantuve la calma, hablé con la gente del club y mi familia, el fútbol es así. Mis compañeros me necesitaban enfocado en lo que venimos jugando, que es lo importante", complementó tras ser consultado como habían sido esos días.

Maxi Falcón contó detalles de las conversaciones que tuvo para seguir en Colo Colo. (Foto: Agencia Uno)

Es más, Falcón aseguró que "tengo un compromiso con el club y aquí quiero ganar todo lo que juegue el tiempo que esté. Sea titular o no es otra cosa, el día a día el técnico ve características diferentes, si no se puede sumar dentro se suma fuera. Un campeonato no lo gana un jugador, lo ganan todos, los citados y los que quedan afuera. Estoy preparado para lo que me pidan".

El defensa será el reemplazante de Matías Zaldivia, quien se pierde el partido por un desagarro y sobre su regreso a la titularidad, indicó que "cuando se lesiona un compañero nunca es bueno. Nuestra relación con Matías, Emiliano y Daniel es genial. Le escribí al terminar el partido, me dijo que tenía dolor. Estoy contento de volver a jugar, pero ahora Matías se va a recuperar y estaremos para lo que necesite".