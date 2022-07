Maximiliano Falcón fue un estandarte de Colo Colo en la defensa, peleando todas las pelotas con Ronnie Fernández y Cristián Palacios en el Superclásico jugado en Talca. El uruguayo vive este tipo de partidos con mucho ímpetu, por lo que celebró con euforia al final del encuentro el triunfo sobre el clásico rival por 3-1.

El Peluca contó que "el partido empieza con un penal en contra al minuto y por suerte lo erraron. Después levantamos un poco, pues entramos distraídos y en estos partidos eso te pasa la cuenta. Además fue un encuentro feo, trabado, la cancha no estaba buena".

Luego comenta que "la sensación es de alegría, por nosotros, la gente y porque quedamos seis puntos arriba. Suma mucho más allá de los tres puntos, pues sacamos seis de diferencia y hay que seguir sumando pues el rival de atrás viene bien".

Luego comentó que se siente muy satisfecho por la gran racha de duelos ganados ante la U. "Es el sexto clásico que me toca jugar y lo vuelvo a ganar. Estos partidos no importa cómo se jueguen, deben ganarse", manifestó.

El historial lo tiene bien fresquito en su cabeza. "Son seis partidos, un amistoso y cinco oficiales. Lo importante es no perderlos, siempre digo eso", manifestó, aunque en efecto solamente ganó cuatro duelos oficiales, pues uno fue Torneo de Verano y el que jugó en el torneo 2020 fue empate en el Monumental.

Luego contó que "quedamos mano a mano varias veces, ellos jugaba a pelotazos al 9. Eso lo fuimos corrigiendo, ganando la segunda pelota, a empezar a moverla y así hicimos correr al rival, a desgastarlo".

Finalmente habló del golpe que sufrió la semana pasada ante Huachipato. "Me molestó un poco el pie, pero me recuperé bien aunque y suerte no me pisaron ahí. Luego hubo cargas y manotazos, pero estos partidos son así, de mucho roce. Y si no te cobran, hay que seguir metiendo", manifestó el charrúa.