Mauro Olivi se arrepiente del duro patadón a Marcelo Díaz en un Superclásico

Mauro Olivi vivió malos y buenos momentos en Colo Colo. Fue parte del plantel que sufrió goleadas por parte de Universidad de Chile, mientras que también levantó la estrella número 30.

Mauro Olivi: "Me arrepiento de la patada a Marcelo Díaz"



'Pampa' salió expulsado en un #Superclásico ante la @udechile, vistiendo la camiseta de @ColoColo#PelotaParadaCDF �� pic.twitter.com/nQZwuaFvnW — CDF (#CDFineEnCasa ��) (@CDF_cl) August 3, 2020

En conversación con Pelota Parada en CDF el ex atacante del Cacique recordó uno de sus momento que hasta el día de hoy es recordado en el fútbol chileno: su patadón a Marcelo Díaz.

El argentino, quien ya está fuera del fútbol, se mostró arrepentido. "Obviamente de eso me arrepiento, porque no me perjudico yo solamente, ahí yo perjudiqué a Marcelo", expresó el Pampa.

La imagen de la discordia

Además agregó que, "lo que hice en ese momento fue lo más fácil. Al verte superado tienes una reacción de ese tipo. También la realidad es que Marcelo estaba canchereando y decía cosas, algo que no me acuerdo. En ese momento canchereaba".

Para finalizar detalló que, "el salió ganando en todo sentido. Ganó el partido y yo me comí cuatro partidos del otro campeonato. Salir totalmente perjudicado, pero si me arrepiento".